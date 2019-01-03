Футбол

Фирмино признан лучшим бразильцем, выступающим в Европе
Sport24.ru
вчера в 14:44

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил награду Samba Gold, которая вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе. В сезоне-2018/19 Фирмино забил 9 голов в 27 матчах за «Ливерпуль».
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