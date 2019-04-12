Футбол

Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионовSports.ru 06:42

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам голосования болельщиков. Им стал нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, который отметился голом и ассистом в матче с "Порту" (2:0).
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Назван игрок недели в Лиге чемпионов

Газета.Ru07:39

Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионов

Матч ТВ07:00

Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионов

Sport24.ru06:17

Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионов

Чемпионат06:45

Фирмину – лучший игрок недели в ЛЧ

Спорт-Экспресс06:32

Фирмино признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Soccer.ru06:42

Роналду попал в символическую команду недели в ЛЧ, Месси — нет

Нева Спортвчера в 14:23
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:56, Ашберн
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Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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