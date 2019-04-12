Футбол
Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионовSports.ru 06:42
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам голосования болельщиков. Им стал нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, который отметился голом и ассистом в матче с "Порту" (2:0).
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:56, Ашберн
Политика
Ким Чен Ын назвал отношения с Трампом хорошими
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом продолжают оставаться хорошими, несмотря на саммит во вьетнамском Ханое, который не принес результатов.
Обновлено в 19:01
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Экономика
Moody’s: российские банки стали более избирательными к заемщикам
«Банки становятся более избирательными, понижая планку по одобрению кредитов и ориентируясь на заемщиков с большими доходами и хорошей кредитной историей»,— говорится в отчете Moody's, поступившем в «РИА Новости».
Обновлено в 19:06
Политика
ЕС хочет ввести пошлины на товары США, сообщил источник
ЕС рассматривает введение пошлин на товары из США объемом более €10 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:05
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:33
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала о превращении Джонни Деппа в «монстра»
Актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав, как он, будучи нетрезвым, таскал ее за волосы и душил.
Обновлено в 18:33
Наука
Кладбище айсбергов Антарктиды может раскрыть будущее ледяного покрова
Обновлено 10 апреля в 02:11
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Обновлено в 21:37
Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва
Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 18:09
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Общество
Ученые назвали новый способ быстро бросить курить
Обновлено в 14:23
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Культура
Фокин вышел из секретариата СТД, не поддержавшего слияние двух театров
Валерий Фокин упрекает своих оппонентов «в агрессивной неготовности прислушаться и принять решение, собственно театральных деятелей — Е.Ж. Марчелли, меня, народных артистов В.Ю. Кириллова, Н.С. Мартона, И.Н. Волкова, Председателя ярославского отделения СТД, заслуженного артиста России В.А. Майзингера, а также практически всех ведущих артистов двух трупп».
Обновлено в 09:03
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Футбол
Скончался легендарный футболист «Ливерпуля» Томми Смит
Обновлено в 17:13
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Политика
Помпео призвал страны Латинской Америки остерегаться России
Госсекретарь США Майк Помпео призвал государства Латинской Америки опасаться действий России в регионе.
Обновлено в 19:44
Космос
В «Роскосмосе» назвали возможные новые имена для корабля «Федерация»
В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».
Обновлено в 21:45
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Глава министерства финансов России Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) рассказал о "плане Б", который Москва готовит для противодействия возможным санкциям в отношении госбанков и российского госдолга.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Неизвестный попытался поджечь свою одежду у Белого дома в Вашингтоне
Неизвестный мужчина в пятницу был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя.
Обновлено в 17:42
Экономика
Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга
Обновлено в 20:03
Происшествия
Продуктовый склад горит в Южно-Сахалинске
Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К этому моменту склад размерами 30х15 был охвачен пламенем по всей площади.
Обновлено в 18:24
Авто
АвтоВАЗ прекратит экспорт автомобилей Lada в Европу
Российский АвтоВАЗ перестанет продавать автомобили марки Lada в Европе. Об этом корреспонденту Autonews.ru сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 14:48