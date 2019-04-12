Футбол
Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионовSports.ru вчера в 06:42
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам голосования болельщиков. Им стал нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, который отметился голом и ассистом в матче с "Порту" (2:0).
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Происшествия
В Тюмени завершилась контртеррористическая операция
Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено 11 апреля в 09:38
Общество
Священник пожаловался в Роскомнадзор на травлю из-за фото жены
Иерей Сергий Зотов пожаловался, что после публикации в соцсетях фотографий его жены с конкурса красоты, что стоило ему прихода в Магнитогорске, его и супругу начали "травить" в соцсетях.
Обновлено вчера в 13:01
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Ссылки на сериал чаще всего подвержены заражению Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра восьмого сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.
Обновлено вчера в 15:03
Экономика
Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП
Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела
Обновлено вчера в 05:19
Экономика
Топилин рассказал о рекордных с 2012 года темпах роста зарплат россиян
"В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8% - это самый высокий показатель с 2012 года", - сказал он.
Обновлено вчера в 03:34
Единоборства
С прицелом на Макгрегора: Ломаченко проведет бой с Кроллой
Обновлено вчера в 15:33
Культура
Сергей Полунин провел мастер-класс по балету для детей в Севастополе
Танцовщик Сергей Полунин, который может стать художественным руководителем нового хореографического училища в Севастополе, провел в пятницу мастер-класс для воспитанников городских танцевальных студий, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
Зеленский рассказал о встрече с Макроном
Обновлено вчера в 14:53
Общество
Названы 10 самых дорогих квартир в Центральной России
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Агрессивного водителя примотали скотчем к столбу в Киеве
В Киеве участника аварии примотали скотчем к столбу, чтобы тот не смог скрыться с места ДТП до приезда правоохранителей.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
США собрались усилить изоляцию Мадуро
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон вместе с зарубежными союзниками намерен усиливать изоляцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие
Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Хоккей
«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина
Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес порожние с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.
Обновлено в 00:22
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено 11 апреля в 10:32
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие
В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море
Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено вчера в 11:37
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Оливер Стоун выступил в защиту Ассанжа
Американский режиссер Оливер Стоун выступил в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, по его мнению, всегда старался принести пользу человечеству.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Столичный регион в выходные накроют заморозки и снег
Москвичей и жителей региона ожидают заморозки и снег в субботу и воскресенье.
Обновлено вчера в 12:46
Космос
Сделано первое в истории человечества фото черной дыры
Фотография, сделанная телескопом Event Horizon (ЕНТ — «Горизонт событий»), представляет собой первый реальный взгляд человечества на черную дыру и может фундаментально изменить то, как мы понимаем эти объекты и проверяем даже самые основные законы физики.
Обновлено 10 апреля в 10:01
Автоспорт
Изола: На этот раз гранулирования удалось избежать
В пятницу в Шанхае, как и год назад, было достаточно прохладно, но на этот раз светило солнце, прогревшее асфальт до 30 градусов уже в утренней тренировке,так что гранулирования резины удалось избежать.
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Помпео выразил удовлетворение решением МУС не преследовать военных США
Решение суда последовало вскоре после угроз властей США ввести различные санкции против тех членов МУС, которые связаны с расследованиями преступлений американских военных.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Тело забитого камнями мужчины обнаружили в Москве
Обновлено вчера в 19:22
Гаджеты
В России стартуют продажи флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro
Компания Huawei начала продажи в России смартфонов линейки Huawei P30. Первые телефоны уже появились у российских ритейлеров.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 00:37
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34