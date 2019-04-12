Футбол

Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионовSports.ru вчера в 06:42

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам голосования болельщиков. Им стал нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, который отметился голом и ассистом в матче с "Порту" (2:0).
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Назван игрок недели в Лиге чемпионов

Газета.Ruвчера в 07:39

Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионов

Sport24.ruвчера в 06:17

Фирмино признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Soccer.ruвчера в 06:42

Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионов

Чемпионатвчера в 06:45

Фирмину – лучший игрок недели в ЛЧ

Спорт-Экспрессвчера в 06:32

Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионов

Матч ТВвчера в 07:00

Роналду попал в символическую команду недели в ЛЧ, Месси — нет

Нева Спорт11 апреля в 14:23
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Происшествия

В Тюмени завершилась контртеррористическая операция

Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено 11 апреля в 09:38
Общество

Священник пожаловался в Роскомнадзор на травлю из-за фото жены

Иерей Сергий Зотов пожаловался, что после публикации в соцсетях фотографий его жены с конкурса красоты, что стоило ему прихода в Магнитогорске, его и супругу начали "травить" в соцсетях.
Обновлено вчера в 13:01
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Ссылки на сериал чаще всего подвержены заражению Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра восьмого сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.
Обновлено вчера в 15:03
Экономика

Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП

Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела

Обновлено вчера в 05:19
Экономика

Топилин рассказал о рекордных с 2012 года темпах роста зарплат россиян

"В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8% - это самый высокий показатель с 2012 года", - сказал он.
Обновлено вчера в 03:34
Единоборства

С прицелом на Макгрегора: Ломаченко проведет бой с Кроллой

Обновлено вчера в 15:33
Культура

Сергей Полунин провел мастер-класс по балету для детей в Севастополе

Танцовщик Сергей Полунин, который может стать художественным руководителем нового хореографического училища в Севастополе, провел в пятницу мастер-класс для воспитанников городских танцевальных студий, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 04:40
Политика

Зеленский рассказал о встрече с Макроном

Обновлено вчера в 14:53
Общество

Названы 10 самых дорогих квартир в Центральной России

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Агрессивного водителя примотали скотчем к столбу в Киеве

В Киеве участника аварии примотали скотчем к столбу, чтобы тот не смог скрыться с места ДТП до приезда правоохранителей.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

США собрались усилить изоляцию Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон вместе с зарубежными союзниками намерен усиливать изоляцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие

Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО

Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Хоккей

«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина

Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес порожние с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.
Обновлено в 00:22
Авто

На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено 11 апреля в 10:32
Общество

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие

В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море

Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено вчера в 11:37
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Оливер Стоун выступил в защиту Ассанжа

Американский режиссер Оливер Стоун выступил в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, по его мнению, всегда старался принести пользу человечеству.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора

Обновлено вчера в 14:07
Общество

Столичный регион в выходные накроют заморозки и снег

Москвичей и жителей региона ожидают заморозки и снег в субботу и воскресенье.
Обновлено вчера в 12:46
Космос

Сделано первое в истории человечества фото черной дыры

Фотография, сделанная телескопом Event Horizon (ЕНТ — «Горизонт событий»), представляет собой первый реальный взгляд человечества на черную дыру и может фундаментально изменить то, как мы понимаем эти объекты и проверяем даже самые основные законы физики.
Обновлено 10 апреля в 10:01
Автоспорт

Изола: На этот раз гранулирования удалось избежать

В пятницу в Шанхае, как и год назад, было достаточно прохладно, но на этот раз светило солнце, прогревшее асфальт до 30 градусов уже в утренней тренировке,так что гранулирования резины удалось избежать.
Обновлено вчера в 05:30
Политика

Помпео выразил удовлетворение решением МУС не преследовать военных США

Решение суда последовало вскоре после угроз властей США ввести различные санкции против тех членов МУС, которые связаны с расследованиями преступлений американских военных.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Тело забитого камнями мужчины обнаружили в Москве

Обновлено вчера в 19:22
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В России стартуют продажи флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

Компания Huawei начала продажи в России смартфонов линейки Huawei P30. Первые телефоны уже появились у российских ритейлеров.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 00:37
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Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
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