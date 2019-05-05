Футбол
Фирмино не сыграет с «Барселоной»Бомбардир.ру 02:28
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино пропустит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Барселоны». «Он не будет готов к игре во вторник, а дальше посмотрим», – сказал на пресс-конференции после игры с «Ньюкаслом» главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:14, Ашберн
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«Зенит» в пятый раз стал чемпионом России
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Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров
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В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 23:40
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«Бенфика» и «Порту» разнесли оборону соперников
Фавориты чемпионата Португалии провели матчи 32-го тура. И "Бенфика", и "Порту" в домашних поединках разбили соперников.
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Авто
Продажи новых пикапов в России упали на 28%
Обновлено в 02:00
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Татьяна Навка похвасталась фигурой в бикини
Ранее Навка рассказывала, что даже на отдыхе не дает себе расслабиться и всегда ищет возможность выполнить физические упражнения.
Обновлено 02 мая в 07:14
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи
Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Общество
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Политика
Экс-главком НАТО хочет ограничить россиянам въезд в США
Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть вопрос об ограничении въезда в страну всех граждан России - как ответ на якобы имевшее место "российское вмешательство" в американские президентские выборы 2016 года.
Обновлено в 03:40
Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику
Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.
Обновлено в 02:10
Общество
Кабмин упростил оформление билетов на поезд для младенцев
Согласно постановлению правительства, теперь оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца допускается на основании данных о медицинском свидетельстве о рождении, выданном в установленном порядке организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность.
Обновлено в 03:52
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В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Более двух тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке.
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Общество
На Южном Урале ожидается аномальная жара
В Курганской области ожидается до +30 градусов, а в Свердловской до +27.
Обновлено в 03:47
Религия
Папа Римский подтвердил свое желание приехать в Россию
Обновлено в 03:16