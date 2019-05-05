Фирмино не сыграет с «Барселоной»Бомбардир.ру 02:28

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино пропустит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Барселоны». «Он не будет готов к игре во вторник, а дальше посмотрим», – сказал на пресс-конференции после игры с «Ньюкаслом» главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп.

Фирмино не сыграет с «Барселоной»

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