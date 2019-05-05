Футбол

Фирмино не сыграет с «Барселоной»Бомбардир.ру 02:28

Ливерпуль — Барселона
7 мая
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Два последних матча АПЛ Фирмино пропустил из-за мышечной травмы. В первом поединке с каталонцами бразильский форвард появился на поле только на 79-й минуте. Матч «Ливерпуль» – «Барселона» состоится во вторник, 7 мая, в 22:00 мск.
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