Фирмино не сыграет с «Барселоной»Бомбардир.ру 02:28

Два последних матча АПЛ Фирмино пропустил из-за мышечной травмы. В первом поединке с каталонцами бразильский форвард появился на поле только на 79-й минуте. Матч «Ливерпуль» – «Барселона» состоится во вторник, 7 мая, в 22:00 мск.

Фирмино не сыграет с «Барселоной»

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