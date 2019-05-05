Футбол
Фирмино не сыграет с «Барселоной»Бомбардир.ру 02:28
Два последних матча АПЛ Фирмино пропустил из-за мышечной травмы. В первом поединке с каталонцами бразильский форвард появился на поле только на 79-й минуте. Матч «Ливерпуль» – «Барселона» состоится во вторник, 7 мая, в 22:00 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:43, Ашберн
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
Клопп рассказал о травме Салаха после матча с «Ньюкаслом»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме нападающего команды Мохаммеда Салаха, которую он получил во время матча 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» (3:2).
Обновлено вчера в 19:56
Наука
Ученые назвали способ омоложения организма на несколько лет
Обновлено в 01:56
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Священника пригласили к певице МакSим в больницу
Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России
Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль решил защищать Прибалтику и Польшу от России, для чего предложил создать специальный фонд.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
РФ рассматривает варианты выхода из конвенции по правам человека
Россия рассматривает все варианты развития событий в вопросе выхода из Европейской конвенции по правам человека, заявил постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Москве из квартиры сбежала рысь
Обновлено в 02:30
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Обновлено вчера в 21:11
Религия
Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха
Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб.
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Сергей Нетиевский: «„Уральские пельмени“ едут на старых дровах»
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Ленобласти мужчина изрезал ножом собутыльника
В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков 34-летний мужчина избил и исполосовал ножом своего приятеля.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 90 ракет из сектора Газа
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
На полигоне в Свердловской области прогремел взрыв, погиб военный
Во время взрыва на полигоне в Свердловской области погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.
Обновлено вчера в 05:27
Единоборства
Полутяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF
Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 00:10
Кино
Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»
Обновлено в 03:14
Единоборства
Серроне вызвал на бой бывшего чемпиона UFC Макгрегора
Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне вызвал на поединок бывшего обладателя поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 01:44
Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику
Российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, а возможные негативные проявления будут компенсированы в последующие месяцы года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 02:10
Политика
В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Бывший главком НАТО предложил запретить россиянам въезд в США
Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил усилить санкционный режим в отношении России.
Обновлено в 02:51
Авто
Поддержка Apple CarPlay появится во всех Toyota Prius Prime 2020
Обновлено в 01:37
Происшествия
Застрелили замначальника отделения полиции в Киеве
В киевском кафе в ночь на 5 мая застрелили замначальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:26
Единоборства
Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Дочь Алсу Микелла Абрамова намерена продолжить карьеру певицы
Ранее Микелла Абрамова выступала на сцене только со своей звездной матерью, но сейчас она собирается продолжать сольную карьеру.
Обновлено в 03:20
Общество
Праздники не влияют на производительность труда в РФ
Большое количество праздников в России не отражается на производительности труда.
Обновлено в 02:58