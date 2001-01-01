Футбол
Фирмино может пропустить первый матч с «Барселоной»Чемпионат 02:17
Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино рискует пропустить первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает Marca. По сведениям издания, у 27-летнего нападающего красных имеются проблемы с мышцами.
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Клопп о травме Фирмино: «Скорее всего, он будет готов к игре с „Барселоной“. Он машина»
Sports.ruвчера в 22:03
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