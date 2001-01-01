Фирмино может пропустить первый матч с «Барселоной»Чемпионат 02:17

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино рискует пропустить первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает Marca. По сведениям издания, у 27-летнего нападающего красных имеются проблемы с мышцами.

Фирмино может пропустить первый матч с «Барселоной»

Музыка Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети» Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.

Происшествия В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер» В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».

Политика Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая.

Наука В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».

Происшествия МЧС назвало возможную причину пожара на заводе «Красмаш» Причиной крупного пожара на территории красноярского завода "Красмаш" могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Политика В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.

Происшествия СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе Следственный комитет завел уголовное дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе, сообщает управление СК по Башкирии.

Общество В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.

Шоу-бизнес Внук Спартака Мишулина проиграл суд Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.

Наука Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.

Экономика S&P улучшило прогноз по рейтингам АФК «Система» до «позитивного» Международное рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валютах АФК "Система" до "позитивного" со "стабильного".

Происшествия На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки Ранее сообщалось, что в пятницу в городе Калмунай двое военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека получили ранения при обстреле неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии.

Религия Православные христиане встречают Великую субботу У православных христиан наступает Великая суббота, последний день перед Пасхой и время освящения куличей и яиц.

Политика Кремль назвал сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным «Прямая линия будет летом»,— сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Политика В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.

Спорт Загитова и Трусова выступят в ледовом шоу в Японии Четыре российские фигуристки примут участие в ледовом шоу Dreams on Ice, которое пройдет в Йокогаме (Япония) летом этого года.

Происшествия В ДТП в Крыму погибли пять человек Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.

Политика Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.

Армия и оружие Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН» Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору России и Украины о транзите товаров, принятое в пользу Москвы, вступило в силу.

Политика Венесуэла покидает Организацию американских государств ОАГ не признала президентские полномочия Николаса Мадуро Венесуэла выходит из Организации американских государств (ОАГ) в субботу, 27 апреля, президент республики Николас Мадуро призвал граждан отпраздновать этот день, сообщают Известия.

Общество Мосгорсуд отказался рассматривать спор Вексельберга и Абызова Московский городской суд 12 апреля отказался рассматривать иск Виктора Вексельберга к экс-министру Михаилу Абызову об опционе на акции «КЭС Холдинга» (позже переименован в «Т Плюс»), поскольку дело уже находится в Восточно-Карибском верховном суде (Британские Виргинские острова), следует из информации в картотеке дел.