Футбол

Фирмино может пропустить первый матч с «Барселоной»Чемпионат 02:17

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино рискует пропустить первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает Marca. По сведениям издания, у 27-летнего нападающего красных имеются проблемы с мышцами.
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СМИ: Фирмино рискует пропустить первый матч с «Барселоной»

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