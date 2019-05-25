Футбол
Американский миллиардер, болеющий за «Ювентус», купит «Фиорентину»Спорт-Экспресс 06:08
Как сообщает New York Times, семья Делла Валле согласовала продажу клуба за 150 миллионов евро американскому миллиардеру Рокко Коммиссо, имеющему итальянское происхождение. Коммиссо пытался в 2018 году купить "Милан", но переговоры не увенчались успехом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы
Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:21
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за непогоды
Гидрометцентр РФ объявил на воскресенье желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, дождя и грозы.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Поклонская объяснила, чем важна для России поддержка Сирии
Ранее Поклонская сообщала, что в Россию для оказания квалифицированной медицинской помощи привезли 11 детей, часть из которых отправились на реабилитацию в крымские здравницы.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Москве пенсионер перевел аферистам более семи миллионов рублей
Мошенники выманили у пенсионера в Москве более семи миллионов рублей под видом оплаты юридических консультаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 06:15
Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе
Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Бывшие военнослужащие призвали Трампа не разжигать конфликт в Иране
Военные попросили президента США Дональда Трампа не развязывать войну в Иране.
Обновлено в 03:49
Наука
Эксперименты на гиппокампе показали, как улучшать или подавлять память
Биологи из Бостонского университета провели эксперименты на мышах, которые показали, что верхняя и нижняя части гиппокампа отвечают за разные по эмоциональной окраске воспоминания.
Обновлено вчера в 05:27
Космос
Над океаном у Южной Африки зафиксировано НЛО в форме бумеранга
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на спутниковых снимках НЛО в форме бумеранга над океаном у Южной Африки.
Обновлено вчера в 02:47
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Общество
В Орле прошла акция «Запуск цифровых воздушных змеев»
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
У Анны Банщиковой появилось новое увлечение
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками
Директор школы во Владивостоке, в которой выпускники устроили флешмоб в откровенных костюмах и форме полицейского, прокомментировала инцидент.
Обновлено в 06:50
Кино
Умер Пьер Ате
Скончался в Париже в возрасте 89 лет французский актер Пьер Ате. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Обновлено в 06:08
Спорт
Адвокат: Кокорин стал пять раз в неделю посещать спортзал
Обновлено в 05:42
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Политика
Неонацистам не удалось сорвать концерт Темниковой в Одессе
Настроенные против выступления российской певицы Елены Темниковой в пляжном ночном клубе Одессы ультранационалисты сожгли флаг Российской Федерации возле заведения, однако помешать выступлению артистки не смогли.
Обновлено в 03:50
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко отказывается фотографироваться без награды
Шестилетний сын музыкального продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко отказывается фотографироваться без вознаграждения.
Обновлено в 06:15
Политика
Трамп прибыл в Японию с визитом
Американский президент Дональд Трамп прибыл в субботу, 25 мая, в Японию с государственным визитом на четыре дня.
Обновлено в 05:13
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 06:15
Общество
Соловьев согласился встретиться с обещавшим дать ему «леща» уральцем
Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз
Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.
Обновлено в 03:52
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено вчера в 10:30
Культура
Концерт в честь Дня России пройдёт 12 июня в парке «Зарядье»
Концерт в честь Дня России пройдёт 12 июня в Большом зале парка «Зарядье» в Москве, сообщает НСН.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Футбол
Жирков заявил, что «Зенит» предложил ему новый контракт
Контракт Юрия Жиркова с командой истекает летом 2019 года. Ранее Виллаш-Боаш заявил, что ему интересна работа в «Марселе».
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Уилл Смит отругал сына за опоздание на премьеру «Аладдина»
Обновлено в 04:05