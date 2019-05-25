Футбол

Американский миллиардер, болеющий за «Ювентус», купит «Фиорентину»Спорт-Экспресс 06:08

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Как сообщает New York Times, семья Делла Валле согласовала продажу клуба за 150 миллионов евро американскому миллиардеру Рокко Коммиссо, имеющему итальянское происхождение. Коммиссо пытался в 2018 году купить "Милан", но переговоры не увенчались успехом.
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Американский миллиардер близок к покупке «Фиорентины» за $ 150 млн

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Американский миллиардер, болеющий за «Ювентус», купит «Фиорентину»

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Rocco B. Commisso
Итальянский бизнесмен
Italian American billionaire businessman, and the Founder, Chairman and CEO of Mediacom, the 5th largest cable television company in the United States. He previously worked for companies including Cablevision, the Royal Bank of Canada, and Chase Manhattan Bank. Since 2017, Commisso has been the owner and chairman of the New York Cosmos.
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