Футбол
«Фиорентина» заявила, что Кьеза останется в командеSportbox.RU 10:55
Нынешние владельцы хотели бы отметить, что Федерико — игрок «Фиорентины», связанный с клубом долгосрочным контрактом, и поэтому, насколько нам известно, Кьеза будет играть во Флоренции в следующем сезоне. Он должен быть ключевым игроком для команды, которую мы будем строить, — говорится в заявлении.
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