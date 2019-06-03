Футбол

«Фиорентина» заявила, что Кьеза останется в командеSportbox.RU 10:55

Нынешние владельцы хотели бы отметить, что Федерико — игрок «Фиорентины», связанный с клубом долгосрочным контрактом, и поэтому, насколько нам известно, Кьеза будет играть во Флоренции в следующем сезоне. Он должен быть ключевым игроком для команды, которую мы будем строить, — говорится в заявлении.
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«Фиорентина» заявила, что Кьеза останется в команде

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«Фиорентина»: Кьеза остаётся

Евро-футбол.ру10:18

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Sport24.ru08:15

«Фиорентина» заявила, что Кьеза останется в команде

Sportbox.RU10:55
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