Футбол

«Фиорентина» забила семь мячей «Роме» в четвертьфинале Кубка ИталииТАСС 14:23

"Фиорентина" со счетом 7:1 обыграла "Рому" в четвертьфинале Кубка Италии и вышла в полуфинал турнира.
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«Фиорентина» разгромила «Рому» в четвертьфинале Кубка Италии

Газета.Ru15:02

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Sport24.ru14:16

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Чемпионат15:00

«Фиорентина» забила семь мячей «Роме» и вышла в полуфинал Кубка Италии

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7:1! «Фиорентина» разгромила «Рому» в матче Кубка Италии

Спорт-Экспресс14:11

«Фиорентина» забила «Роме» семь мячей и вышла в полуфинал Кубка Италии

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«Рома» пропустила 7 голов за матч в 6-й раз в истории, в Кубке Италии – впервые

Sports.ru14:19
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