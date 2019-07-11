Футбол
«Фиорентина» в товарищеском матче разгромила команду со счетом 21:0Sport24.ru вчера в 19:58
В среду, 10 июня, команда Винченцо Монтеллы провела первый контрольный поединок. Соперниками «фиалок» стала сборная курортного городка в Альпах Валь-ди-Фасса. Встреча закончилась со счетом 21:0 в пользу «Фиорентины».
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