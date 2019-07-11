Футбол
«Фиорентина» в товарищеском матче разгромила команду со счетом 21:0Sport24.ru вчера в 19:58
Встреча закончилась со счетом 21:0 в пользу «Фиорентины». В первом тайме было забито 8 мячей, во втором — 13. Следующими соперниками «Фиорентины» на предсезонной подготовке станут мексиканская «Гвадалахара», итальянские «Бари» и «Беневенто», а также лондонский «Арсенал» и лиссабонская «Бенфика».
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