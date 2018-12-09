Футбол

«Фиорентина» ушла от поражения в матче с «Сассуоло» на 98-й минуте
РИА Новости
08:45

"Фиорентина" сыграла вничью с "Сассуоло" в гостевом матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, состоявшаяся в воскресенье в городе Реджо-нель-Эмилия, завершилась со счетом 3:3. В составе "Сассуоло" голы забили Альфред Дункан (62-я минута), Кума Бабакар (67) и Стефано Сенси (80).
РИА Новости08:45

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«Фиорентина» ушла от поражения в матче с «Сассуоло» на 98-й минуте

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«Фиорентина» на 96-й минуте спаслась от поражения в игре с «Сассуоло»

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