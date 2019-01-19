Футбол

«Фиорентина» сыграла вничью с «Сампдорией», команды забили 6 головНева Спорт 10:58

СПАЛ — Болонья
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Паоло Мацца»
24′
Родриго Паласио
30′
Роберто Сориано
Мирко Вальдифьори
40′
Ясмин Куртич
63′
76′
Филип Хеландер
78′
Риккардо Орсолини
Федерико Сантандер
78′
Андреа Поли
Маттиас Сванберг
Мирко Вальдифьори
Паскал Скьяттарелла
81′
Мануэль Ладзари
Тиаго Чонек
84′
Андреа Петанья
Альберто Палоски
88′
90′+4′
Эрик Пульгар
Тиаго Чонек
90′+6′
В матче 20-го тура чемпионата Италии "Сампдория" в гостевом матче сыграла вничью с "Фиорентиной" со счетом 3:3. В составе генуэзсцев дубль оформил Фабио Квальярелла на 81-й и 85-й минутах, забив первый мяч с пенальти. Еще один гол на свой счет записал Гастон Рамирес на 44-й минуте.
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