Футбол
«Фиорентина» сыграла вничью с «Сампдорией», команды забили 6 головНева Спорт 10:58
|24′
Родриго Паласио
|30′
Роберто Сориано
Мирко Вальдифьори
|40′
Ясмин Куртич
|63′
|76′
Филип Хеландер
|78′
Риккардо Орсолини
Федерико Сантандер
|78′
Андреа Поли
Маттиас Сванберг
Мирко Вальдифьори
Паскал Скьяттарелла
|81′
Мануэль Ладзари
Тиаго Чонек
|84′
Андреа Петанья
Альберто Палоски
|88′
|90′+4′
Эрик Пульгар
Тиаго Чонек
|90′+6′
|53%
|Владение мячом
|47%
|82%
|Процент точных передач
|76%
|3
|Удары в сторону ворот
|5
|7
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|4
|6
|Угловые
|8
|11
|Отборы
|9
|14
|Фолы
|18
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
СПАЛ
Расстановка 3‑5‑2
2
Вивиано
27
Фелипе
23
Викари
14
Бонифаци
4
Чонек
19
Куртич
28
Скьяттарелла
6
Миссироли
93
Фарес
43
Палоски
7
Антенуччи
28
Скорупский
33
Калабрези
23
Данило
18
Хеландер
35
Дейкс
32
Сванберг
5
Пульгар
21
Сориано
9
Сантандер
24
Паласио
10
Сансоне
Болонья
Расстановка 4‑3‑3
В матче 20-го тура чемпионата Италии "Сампдория" в гостевом матче сыграла вничью с "Фиорентиной" со счетом 3:3. В составе генуэзсцев дубль оформил Фабио Квальярелла на 81-й и 85-й минутах, забив первый мяч с пенальти. Еще один гол на свой счет записал Гастон Рамирес на 44-й минуте.
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