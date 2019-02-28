Футбол
«Фиорентина» с «Аталантой» забили шесть мячей в кубковом матчеЕвро-футбол.ру вчера в 17:07
"Фиорентина" с "Аталантой" выдали бесшабашный матч стадии 1/2 финала Кубка Италии. На голевой дуплет бергамасков соперник ответил своей парой мячей подряд еще в первом тайме.
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«Фиорентина» — «Аталанта» — 3:3. Видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Италии
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