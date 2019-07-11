Футбол

«Фиорентина» в товарищеском матче разгромила команду со счетом 21:0Sport24.ru вчера в 19:58

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В среду, 10 июня, команда Винченцо Монтеллы провела первый контрольный поединок. Соперниками «фиалок» стала сборная курортного городка в Альпах Валь-ди-Фасса. Встреча закончилась со счетом 21:0 в пользу «Фиорентины».
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«Фиорентина» выиграла товарищеский матч со счётом 21:0

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«Фиорентина» забила в ворота соперника 21 гол

Газета.Ruвчера в 20:40

«Фиорентина» разгромила соперника в товарищеском матче со счетом 21:0

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«Фиорентина» в товарищеском матче разгромила команду со счетом 21:0

Sport24.ruвчера в 19:58

«Фиорентина» разгромила соперника в товарищеском матче со счетом 21:0

Матч ТВ02:42

«Фиорентина» разгромила соперника 21:0

Спорт-Экспрессвчера в 19:00
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