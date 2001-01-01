Футбол
«Фиорентина» провела яркую презентацию РибериЕвро-футбол.ру 03:52
«Фиорентина» опубликовала в «Твиттере» видео с презентации новичка команды Франка Рибери. 36-летний полузащитник подписал с итальянским клубом контракт на два года. Рибери перешел в «Фиорентину» на правах свободного агента после 12 проведенных лет в «Баварии».
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Новое судно размагничивания спроектируют в России
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С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о желании провести матч-реванш с действующим чемпионом UFC в лёгком весе российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 03:40
Космос
К МКС вылетели ракета «Союз» и робот Федор
Отмечается, что корабль доставит членам экипажа МКС технику для экспериментов, медикаменты, контейнеры с питанием, посылки и робота Федора, которого космонавты будут испытывать в ходе полета.
Обновлено вчера в 12:48
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Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Обновлено в 04:49
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МИД Украины объяснил желание Зеленского лично говорить с Путиным
Желание президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным объясняется поиском новых подходов к решению конфликта между странами.
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Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
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Путин встретится с главами угледобывающих регионов РФ
«В преддверии Дня шахтера Владимир Путин 22 августа встретится с руководителями угледобывающих регионов Российской Федерации, в число которых входят Кемеровская и Новосибирская области, республики Саха и Хакасия, Красноярский и Забайкальский края», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Обновлено 21 августа в 11:37
Экономика
«РусАл» пересмотрел объявленную ранее прибыль в сторону увеличения
Чистая прибыль "РусАла" по МСФО составила в первом полугодии $625 млн, а не $558 млн, как сообщила компания ранее, следует из финансовой отчетности компании.
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Москва не удивилась позиции западных стран по ракетам США
Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заметил, что в Москве не удивились позиции западных коллег на заседании СБ ООН.
Обновлено вчера в 19:40
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В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня, рассказали в Роструде.
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Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
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Россияне стали реже покупать планшеты
Потребители отказываются от подобных гаджетов в пользу смартфонов с большим экраном, свидетельствует статистика магазинов электроники.
Обновлено в 02:09
Политика
США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot
Соединенные Штаты официально отозвали предложение, сделанное Турции, о покупке противоракетных комплексов Patriot.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
AliExpress допустил для России возврат товара без объяснения причин
Российские клиенты виртуальной торговой площадки AliExpress получили возможность возвращать некоторые виды товаров продавцам в Китае, не объясняя причин.
Обновлено в 04:29
Космос
США запустили в космос новую ракету со спутником
Новым шагом в сфере усовершенствования мировой навигационной системы назвали в США ракету-носитель Delta IV со спутником GPS III, созданным компанией Lockheed Martin по заказу Центра космических и ракетных систем ВВС США.
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Росгвардия захотела брать земли и объекты для своих нужд
Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач.
Обновлено в 04:38
Политика
Ученые требуют прекратить преследование участников протестов
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Полугодовая прибыль «МРСК Северо-Запада» увеличилась на 9%
Показатель EBITDA увеличился на 4,5% и составил 4,518 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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