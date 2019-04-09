Футбол

«Фиорентина» подтвердила отставку ПиолиМатч ТВ 10:45

«Фиорентина» на своем официальном сайте объявила об уходе Стефано Пиоли с поста главного тренера. Отмечается, что флорентийский клуб принял отставку 53-летнего специалиста. В настоящий момент команда занимается под руководством второго тренера Джакомо Мурелли.
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Пиоли покинул должность главного тренера «Фиорентины»

Советский спорт11:12

«Фиорентина» объявила об отставке Пиоли

Спорт-Экспресс10:21

Пиоли покинул пост главного тренера «Фиорентины»

Sport24.ru10:21

«Фиорентина» подтвердила отставку Пиоли

Матч ТВ10:45

«Фиорентина» объявила об отставке Пиоли

Чемпионат10:42

Пиоли объяснил, почему решил покинуть «Фиорентину»

Soccer.ru10:11

«Фиорентина» приняла отставку тренера Пиоли

Sports.ru11:04
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Армия и оружие

Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО в случае захода в Азовское море

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил американскому эксперту Грэгу Вайнеру, который назвал дату прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море и объяснил ему, чем Россия ответит на эти действия Запада.
Обновлено в 10:52
Политика

Противник Нетаньяху объявил себя будущим премьер-министром Израиля

Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц не стал дожидаться результатов парламентских выборов в Израиле: выступил с победной речью и назвал себя будущим премьер-министром страны.
Обновлено в 18:22
Происшествия

Кокорин обратился к журналистам после заседания суда

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда по делу о двух драках в центре Москвы.
Обновлено в 15:01
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Энергетика

«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме

Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено в 07:01
Общество

Умер философ и культуролог Вадим Межуев

Главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) профессор Вадим Межуев умер в возрасте 85 лет.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Политика

Эксперты оценили уровень «суверенности» Рунета

Эксперты выяснили, что всего 3% внутрироссийского интернет-трафика, то есть передаваемого от одного пользователя в стране другому, выходит за ее пределы.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Boeing не получила ни одного заказа на самолеты типа 737 в марте

Американская авиастроительная корпорация Boeing не продала за март ни одного пассажирского самолета типа 737 впервые за семь лет.
Обновлено в 18:05
Театры

Серебренников впервые после ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»

Режиссер Кирилл Серебренников, недавно освобожденный по решению суда из-под домашнего ареста (под подписку о невыезде), впервые за долгое время появился на сцене «Гоголь-центра».
Обновлено в 17:38
Политика

Путин подписал указ о «генетической паспортизации» россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года, согласно которому в указанный срок у россиян должны появиться генетические паспорта.
Обновлено в 01:01
Гаджеты

В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки

Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Футбол

Балотелли грозит дисквалификация до конца сезона

Учитывая, что «Марселю» осталось провести семь матчей в Лиге 1, Балотелли может пропустить остаток сезона.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына

Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
Обновлено в 12:11
Общество

В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года

Вторник, 9 апреля, стал самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года.
Обновлено в 09:25
Транспорт

В мэрии Оренбурга рассматривают возможность строительства метро

В администрации Оренбурга рассматривают вопрос о целесообразности строительства в городе надземного метро.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро

На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону.
Обновлено в 13:43
Политика

Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
Обновлено в 12:39
Здоровье

В Ленобласти оцифруют здравоохранение

В Ленинградской области начал работу проект «Цифровое здравоохранение».
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

Минобороны опровергло переброску Су-57 в Сирию

Обновлено в 08:06
Происшествия

Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны

В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Политика

Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Сергей Шойгу сообщил о строительстве новых военных кораблей

Обновлено в 11:52
Политика

Меркель не встретила Мэй в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прилетевшую в Берлин на переговоры по Brexit.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

У Аршавина появилась новая возлюбленная

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:15
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