Футбол
«Фиорентина» подтвердила отставку ПиолиМатч ТВ вчера в 10:45
«Фиорентина» на своем официальном сайте объявила об уходе Стефано Пиоли с поста главного тренера. Отмечается, что флорентийский клуб принял отставку 53-летнего специалиста. В настоящий момент команда занимается под руководством второго тренера Джакомо Мурелли.
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Названа мощность взрыва болида в небе над Красноярском
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
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Один из врачей заявил, что испытывал опасения относительно случайно поставленных диагнозов детской половой дисфории и опытов, которые ставят над маленькими пациентами.
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Общество
Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России
Американская неправительственная организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран в поиске педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
Обновлено вчера в 21:05
Здоровье
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Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
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Число смертных казней в мире в 2018 году уменьшилось на 31% по сравнению с 2017 годом, говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 20:20
Космос
Имя крупнейшей «безымянной» планете выберут в интернете
Пользователи Сети смогут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10.
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Происшествия
На орской трассе погиб водитель «Москвича»
Обновлено вчера в 22:34
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Глава Госдепа сообщил о различиях в ситуациях с Голанами и Крымом
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти считают невозможным сравнивать ситуации с признанием израильскими Голанские высоты и вхождением Крыма в состав России.
Обновлено вчера в 18:28
Технологии
Компьютеры нарисовали реалистичный сценарий апокалипсиса
Американский канал The Weather Channel показал видео с использованием смешанной реальности, в котором Землю образца 2100 года накрывают разрушительные наводнения из-за глобального потепления.
Обновлено вчера в 14:22
Наука
В Германии нашли останки крокодила, которому 150 миллионов лет
На юге Германии нашли останки доисторического крокодила, который жил около 150 миллионов лет назад.
Обновлено 07 апреля в 20:04
Гаджеты
В Сети появились рендеры видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650
На просторах Сети оказались обнародованы рендерные изображения видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено вчера в 15:58
Экология
Южно-Сахалинск мобилизует силы для встречи весны в чистоте
В конце совещания Сергей Надсадин призвал руководителей предприятий мотивировать сотрудников личным примером, а также пригласил жителей областного центра принять участие в предстоящих субботниках, чтобы в кратчайшие сроки помочь коммунальщикам привести город в порядок после зимы, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Обновлено вчера в 21:53
Футбол
Служба по контракту: ЦСКА выкупит Игоря Дивеева у «Уфы»
Столичный ЦСКА намерен выкупить у башкирской «Уфы» защитника Игоря Дивеева.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
В Кемерове завалилась на бок маршрутка
Сегодня утром в Кемерове на Логовом шоссе опрокинулся маршрутный автобус. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено вчера в 04:13
Политика
Путин ответил цитатой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США
Президент России Владимир Путин ответил цитатой из романа советских сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» на вопрос о том, когда он приедет в Соединенные Штаты.
Обновлено вчера в 13:13
Театры
Антонов: культурные связи позволяют сохранять добрые отношения между народами России и США
Культурные связи России и США остаются крепкими и позволяют сохранять добрые отношения между народами двух стран даже при нынешней политической напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Руководителя бюро AFP в Алжире депортировали из страны
Главу алжирского бюро Agence France-Presse (AFP) Эмерика Вэнсно депортировали из страны, сообщает AFP.
Обновлено вчера в 20:59
Здоровье
Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты
Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.
Обновлено 08 апреля в 23:17
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
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Наука
Содержащийся в перце капсаицин замедляет развитие рака легких
Главный компонент перца чили — вещество под названием капсаицин — замедлило рак легких у модельных грызунов.
Обновлено 08 апреля в 06:07
Путешествия
Стали известны самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Самым бюджетным оказалась поездка в Крым. Как информирует РИА Новости, 26 тысяч рублей на двоих придется заплатить на десятидневный тур.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Пушков спрогнозировал проигрыш Украины после выхода России из СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не проиграет из-за выхода из Совета Европы, но в проигравших останется Украина, чьи резолюции отправятся в этом случае на «историческую помойку».
Обновлено вчера в 23:01