Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Фиорентина» подписала контракт с Мартином Касересом

Итальянская "Фиорентина" на своем сайте объявила о подписании контракта с уругвайским футболистом Мартином Касересом. Сроки соглашения с 32-летним защитником не разглашаются. Касерес стал игроком "Фиорентины" на правах свободного агента.
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Бывший защитник «Ювентуса» и «Барселоны» Касерес перешел в «Фиорентину»

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