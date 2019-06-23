Футбол
«Фиорентина» поборется с «Пармой» за БалотеллиSport24.ru 17:44
«Фиорентина» поборется с «Пармой» за форварда Марио Балотелли. Как сообщает Sport Mediaset, оба клуба уже ведут переговоры с 28-летним итальянским нападающим. 1 июля контракт Балотелли с «Марселем» истечет, и он станет свободным агентом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:01, Вашингтон
Футбол
Бразильцы разгромили команду Перу и вышли в плей-офф Кубка Америки
В Бразилии состоялся матч третьего тура группового этапа Кубка Америки между хозяевами турнира и сборной Перу.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Общество
Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах
Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.
Обновлено в 11:30
Политика
Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей
Беглов уже обратился в полицию, чтобы та разобралась, что это – злой умысел, провокация или «какая-то глупость».
Обновлено в 04:10
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Кино
Акула-убийца из «Челюстей» ожила
Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие
Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО
Обновлено в 15:58
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено в 18:42
Политика
Саакашвили назвал россиян слишком наглыми
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил россиян в «наглости», дошедшей до крайней степени.
Обновлено в 18:58
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о планах на квартиру отца
Бари Алибасов-младший, сын продюсера Бари Алибасова, пообещал, что оставит отцу квартиру.
Обновлено в 16:54
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Технологии
В тюрьмах США запретили учебники по программированию
Руководство американского штата Орегон запретило заключенным, отбывающим наказание на территории штата, читать литературу по программированию.
Обновлено в 17:35
Гаджеты
Специалисты рассказали, как правильно заряжать смартфон
Эксперты раскрыли секрет, как оптимально заряжать аккумулятор смартфона, чтобы сохранить батарею в хорошем состоянии.
Обновлено в 12:55
Наука
Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов
Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.
Обновлено 20 июня в 11:04
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Авто
Гранта без гарантий
Из всего оптимизированного грантосемейства экс-Калины нравятся мне больше, чем, собственно, Гранты.
Обновлено в 16:33
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
Обновлено в 18:30
Авто
В Казахстане выставили на продажу ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию
Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Политика
Новая акция протеста началась у здания парламента в Тбилиси
Обновлено в 12:32
Транспорт
Почти 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией
Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено в 18:21
Общество
Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: все разрешится в нашу пользу
Во второй половине недели в вашей жизни произойдет событие, которое принесет с собой стресс и проблемы с нервной системой.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Трамп не отменял авиаудар по Ирану
После инцидента президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, но в итоге операция была отменена «за 10 минут до старта».
Обновлено в 19:53