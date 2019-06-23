«Фиорентина» поборется с «Пармой» за БалотеллиSport24.ru 17:44

«Фиорентина» поборется с «Пармой» за форварда Марио Балотелли. Как сообщает Sport Mediaset, оба клуба уже ведут переговоры с 28-летним итальянским нападающим. 1 июля контракт Балотелли с «Марселем» истечет, и он станет свободным агентом.

«Фиорентина» поборется с «Пармой» за Балотелли

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