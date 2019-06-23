Футбол
«Фиорентина» поборется с «Пармой» за БалотеллиSport24.ru 17:44
«Фиорентина» поборется с «Пармой» за форварда Марио Балотелли. Как сообщает Sport Mediaset, оба клуба уже ведут переговоры с 28-летним итальянским нападающим. 1 июля контракт Балотелли с «Марселем» истечет, и он станет свободным агентом.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:27, Вашингтон
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
Обновлено в 10:16
Культура
Никки Минаж выходит замуж
Американская певица Ники Минаж рассказала о своих отношениях с бойфрендом Кеннетом Петти и добавила, что в скором времени они могут стать мужем и женой.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»
13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Политика
Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным
Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:40
Здоровье
Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?
В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Технологии
Диетолог рассказал, кому полезна вишня и поможет ли она похудеть
Последний помогает защитить мозг от старения, — подчеркнула врач-диетолог Екатерина Аружева.
Обновлено в 11:34
Политика
В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»
В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора, сообщается на портале Вести.ru.
Обновлено в 09:53
Здоровье
Раскрыты 5 причин вздутия живота
Медики из Великобритании раскрыли 5 причин вздутия живота. Этот список включает в себя переедание.
Обновлено в 09:31
Кино
«Выжившую» после съемок «Челюстей» акулу спустя 40 лет отреставрировали и передали в музей
Модель акулы по кличке Брюс, которая в 70-х «снималась» в фильме «Челюсти» Стивена Спилберга, полностью отреставрировали и передали в еще не открывшийся музей Американской академии кинематографических искусств и наук.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол
Сергей Степашин: Владимир Путин никогда не будет жить по формуле: снял портупею – рассыпался
Был довольно узкий круг, в том числе там был Сергей Вадимович Степашин.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии
Обновлено в 17:28
Здоровье
Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака
Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.
Обновлено в 15:20
Футбол
Менди лайкнул пост про Васкеса, а затем извинился
Француз лайкнул твит с призывом ухода из стана "сливочных" полузащитника Лукаса Васкеса, а затем извинился за слабый испанский язык.
Обновлено в 17:08
Экономика
FT узнала об интересе Evraz к покупке актива British Steel
Российские металлургическая группа Evraz, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Роман Абрамович, заинтересована в приобретении актива British Steel, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Александр Цекало подарил молодой жене дорогое кольцо
58-летний продюсер Александр Цекало недавно женился на художнице Дарине Эрвин. Разница в возрасте между супругами – 30 лет.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи
На снимках актриса позирует без косметики.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Британские ВВС подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера
Британские истребители вылетели на перехват пассажирского самолета авиакомпании Ryanair после сообщений о попытке захвата воздушного судна.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
США атаковали компьютерные системы Ирана
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Ирана.
Обновлено в 18:16
Происшествия
На Волге загорелся следовавший из Москвы теплоход
Обновлено в 17:22
Политика
Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией
Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:08
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30