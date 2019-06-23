Футбол

«Фиорентина» поборется с «Пармой» за БалотеллиSport24.ru 17:44

«Фиорентина» поборется с «Пармой» за форварда Марио Балотелли. Как сообщает Sport Mediaset, оба клуба уже ведут переговоры с 28-летним итальянским нападающим. 1 июля контракт Балотелли с «Марселем» истечет, и он станет свободным агентом.
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«Фиорентина» поборется с «Пармой» за Балотелли

Sport24.ru17:44

«Фиорентина» вступила в борьбу с «Пармой» за Балотелли

Чемпионат14:26

«Фиорентина» и «Парма» хотят подписать Балотелли. Но игроку нужно снизить требования по зарплате

Sports.ru14:45

«Фиорентина» может перехватить Балотелли у «Пармы»

Спорт-Экспресс15:05

«Фиорентина» хочет перехватить Балотелли у «Пармы»

Sportbox.RU13:15

«Фиорентина» хочет перехватить Балотелли у «Пармы»

Матч ТВ13:15

«Парма» и «Фиорентина» ведут борьбу за Балотелли

Soccer.ru13:12
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