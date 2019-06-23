«Фиорентина» поборется с «Пармой» за БалотеллиSport24.ru 17:44

«Фиорентина» поборется с «Пармой» за форварда Марио Балотелли. Как сообщает Sport Mediaset, оба клуба уже ведут переговоры с 28-летним итальянским нападающим. 1 июля контракт Балотелли с «Марселем» истечет, и он станет свободным агентом.

«Фиорентина» поборется с «Пармой» за Балотелли

Политика Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.

Культура Никки Минаж выходит замуж Американская певица Ники Минаж рассказала о своих отношениях с бойфрендом Кеннетом Петти и добавила, что в скором времени они могут стать мужем и женой.

Происшествия Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко» 13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.

Армия и оружие Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.

Политика Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Здоровье Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз? В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.

Политика В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24» В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора, сообщается на портале Вести.ru.

Здоровье Раскрыты 5 причин вздутия живота Медики из Великобритании раскрыли 5 причин вздутия живота. Этот список включает в себя переедание.

Кино «Выжившую» после съемок «Челюстей» акулу спустя 40 лет отреставрировали и передали в музей Модель акулы по кличке Брюс, которая в 70-х «снималась» в фильме «Челюсти» Стивена Спилберга, полностью отреставрировали и передали в еще не открывшийся музей Американской академии кинематографических искусств и наук.

Здоровье Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.

Футбол Менди лайкнул пост про Васкеса, а затем извинился Француз лайкнул твит с призывом ухода из стана "сливочных" полузащитника Лукаса Васкеса, а затем извинился за слабый испанский язык.

Экономика FT узнала об интересе Evraz к покупке актива British Steel Российские металлургическая группа Evraz, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Роман Абрамович, заинтересована в приобретении актива British Steel, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Александр Цекало подарил молодой жене дорогое кольцо 58-летний продюсер Александр Цекало недавно женился на художнице Дарине Эрвин. Разница в возрасте между супругами – 30 лет.

Происшествия Британские ВВС подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера Британские истребители вылетели на перехват пассажирского самолета авиакомпании Ryanair после сообщений о попытке захвата воздушного судна.

Армия и оружие США атаковали компьютерные системы Ирана Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Ирана.

Политика Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.