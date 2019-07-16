Футбол
«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионовSportbox.RU вчера в 23:43
«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов. Итальянский клуб одержал победу во встрече со счетом 2:1.
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Международный кубок чемпионов: топ-клубам предстоит ответить на важные вопросы
LiveSport.ruвчера в 05:26
Гол сына Симеоне помог «Фиорентине» обыграть «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов
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