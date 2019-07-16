Футбол

«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионовМатч ТВ вчера в 23:43

«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов. Итальянский клуб одержал победу во встрече со счетом 2:1.
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«Фиорентина» победила «Гвадалахару» в первом матче Международного кубка чемпионов

Советский спорт02:11

Международный кубок чемпионов: топ-клубам предстоит ответить на важные вопросы

LiveSport.ruвчера в 05:26

«Фиорентина» добыла волевую победу над «Гвадалахарой»

Евро-футбол.ру01:06

«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов

Матч ТВвчера в 23:43

«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов

Sportbox.RUвчера в 23:43

Гол сына Симеоне помог «Фиорентине» обыграть «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 23:04

Сын Симеоне помог «Фиорентине» обыграть «Гвадалахару»

Чемпионат00:08
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:31, Вашингтон
Политика

Власти Малайзии огорчены расследованием по MH17

Обновлено в 06:01
Политика

Суд продлил арест шести из 24 украинских моряков

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста шестерым из 24 украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.
Обновлено в 05:36
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Политика

В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США

В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.
Обновлено в 05:56
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака

Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Политика

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.
Обновлено вчера в 03:16
Общество

Жители нескольких континентов увидели частичное лунное затмение

В ночь на 17 июля жители Европы, Африки, Австралии и Южной Америки наблюдали частичное лунное затмение.
Обновлено в 05:49
Наука

Нейросеть научилась собирать кубик Рубика за 20 ходов

DeepCubeA собирала кубики Рубика на тестах в среднем за 20 ходов, избрав в 60,3% случаев наикратчайшее решение — в том числе за рекордную 1 секунду.
Обновлено вчера в 23:14
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Армия и оружие

В Израиле назвали турецкие С-400 угрозой для ВВС США и НАТО

Обновлено вчера в 11:50
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Кино

«Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми»

Абсолютным лидером и новым рекордсменом оказался восьмой сезон сериала "Игра престолов", который в общей сложности будет претендовать на 32 награды.
Обновлено вчера в 13:38
Политика

На Порошенко завели 11 уголовных дел

Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Москве задержана мать пациента детского хосписа

Сотрудники МВД заявили, что в посылке большая доза психотропного препарата и это уголовное дело.
Обновлено в 04:30
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Культура

Умер итальянский писатель Андреа Камиллери

Обновлено в 03:39
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Экономика

Банк «Санкт-Петербург» предоставит ЛСР более 10 млрд рублей

Банк "Санкт-Петербург" и девелоперская группа ЛСР заключили три генеральных кредитных соглашения, в соответствии с которыми банк выделит в общей сложности 10,5 миллиарда рублей на финансирование текущей деятельности предприятий компании, сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Голунов вызван в Следственный комитет

Журналист Иван Голунов приглашён в Следственный комитет, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»

Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
Обновлено в 03:11
Общество

Трудовые инспекторы смогут принудительно взыскивать долги по зарплате

В пояснительной записке к первому законопроекту уточняется, что принимать такие меры трудовой инспектор сможет лишь в том случае, если работодатель не выполнит в срок предписание о выплате зарплаты.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Политика

Зеленский потребовал срочное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что тратит больше миллиона рублей в месяц

Анна Седокова рассказала своим поклонникам о своих расходах.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Тарзан в красных микроплавках продемонстрировал загар

Ждать не заставил и Сергей, показавшись следом в микроплавках.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Первая партия из 8 тысяч автоматов АК-12 поступила на вооружение ЦВО

Первая партия автоматов нового поколения АК-12 из 8 тыс. единиц поступила в рамках гособоронзаказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 04:19
Политика

«Яблоко» пожаловалась в Мосизбирком на отказ в регистрации кандидатов

Партия «Яблоко» направила в Мосизбирком пять жалоб на отказ в регистрации своих кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 06:23
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