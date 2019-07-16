Футбол
«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионовМатч ТВ вчера в 23:43
«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов. Итальянский клуб одержал победу во встрече со счетом 2:1.
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Гол сына Симеоне помог «Фиорентине» обыграть «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 23:04
Международный кубок чемпионов: топ-клубам предстоит ответить на важные вопросы
LiveSport.ruвчера в 05:26
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
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Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
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Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
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Впервые модель лодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ представили в июне на прошедшем в Санкт-Петербурге военно-морской салоне.
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Анна Седокова призналась, что тратит больше миллиона рублей в месяц
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
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Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
Окончательное решение по делу о скифском золоте, спор о котором развернулся между Украиной и Крымом, может быть вынесено через шесть-девять месяцев.
Обновлено вчера в 06:09
Политика
МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Политика
На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата
Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Британские морпехи понесли «поражение» от эстонских ополченцев
Роль оккупантов играли ополченцы Союза обороны Эстонии («Кайтселийта») из числа жителей острова.
Обновлено в 00:12
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Анонсировано начало серийного производства истребителей Су-57
Россия приступает к серийному производству истребителей пятого поколения Су-57, первые поставки состоятся уже в этом году.
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Рома Жуков угрожает бывшей жене отобрать шестерых детей
Роман Жуков собирается забрать у экс-супруги шестерых общих детей.
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Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
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Жителям Украины рекомендовали воздержаться от поездок в Крым
Замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин попросил сограждан воздержаться от поездок в Крым.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
СК прекратил уголовное преследование певца Александра Новикова
Управление СК по Свердловской области в связи с отсутствием состава преступления прекратило уголовное преследование певца Александра Новикова, обвинявшегося в хищении денег пайщиков жилого комплекса, который строила компания артиста.
Обновлено в 06:30
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров до 15%
Отели, которые резко подняли цены на этот сезон, недосчитались туристов.
Обновлено в 02:19
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Голунов вызван в Следственный комитет
Журналист Иван Голунов приглашён в Следственный комитет, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 05:50