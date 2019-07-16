Футбол

«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионовМатч ТВ вчера в 23:43

«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов. Итальянский клуб одержал победу во встрече со счетом 2:1.
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