Футбол

«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионовSportbox.RU вчера в 23:43

«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов. Итальянский клуб одержал победу во встрече со счетом 2:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Фиорентина» победила «Гвадалахару» в первом матче Международного кубка чемпионов

Советский спорт02:11

Международный кубок чемпионов: топ-клубам предстоит ответить на важные вопросы

LiveSport.ruвчера в 05:26

«Фиорентина» добыла волевую победу над «Гвадалахарой»

Евро-футбол.ру01:06

«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов

Матч ТВвчера в 23:43

«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов

Sportbox.RUвчера в 23:43

Гол сына Симеоне помог «Фиорентине» обыграть «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 23:04

Сын Симеоне помог «Фиорентине» обыграть «Гвадалахару»

Чемпионат00:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:58, Ашберн
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Экономика

Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира

Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
Политика

Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

В Крыму возбудили дела по факту массового отравления детей в Евпатории

Обновлено в 04:20
Единоборства

Джонс – о вызове Андерсона: «С удовольствием надеру Кори задницу»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс в своем Twitter ответил Кори Андерсону, вызвавшему его на бой.
Обновлено в 03:35
Политика

Лавров развенчал миф о китайской угрозе

Глава министерства иностранных дел России заявил о том, что все разговоры о якобы существующей угрозе территориальной целостности страны со стороны Китая являются ни чем иным, как чистой воды мифом.
Обновлено в 02:45
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

В Литве начали рассказывать правду о Грибаускайте

Информационное агентство BNS в первый рабочий день нового президента Литвы опубликовало материал о внешней политике предыдущего президента Дали Грибаускайте на основе воспоминаний работавших с ней людей.
Обновлено в 01:55
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Кино

«Игра престолов» установила рекорд по номинациям на «Эмми»

«Игра престолов» серии HBO побила рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми».
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика

Порошенко отказался идти на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Политика

Киев предупреждает жителей Украины об опасности отдыха в Крыму

"Ежедневно границу с Крымом пересекают от 8000 до 10000 граждан Украины, большинство из которых сталкивается с нарушением прав человека при проверке документов сотрудниками ФСБ и пограничной службы России", - заявил он, добавив, что проверки длятся часами.
Обновлено вчера в 20:07
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Юрий Борисов: поставки С-500 в войска могут начаться уже в 2020 году

Обновлено в 03:03
Экономика

Турецкие отели снизили цены для россиян

Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Тарзан в красных микроплавках продемонстрировал загар

Ждать не заставил и Сергей, показавшись следом в микроплавках.
Обновлено в 03:21
Музыка

Умер южноафриканский певец Джонни Клегг

Обновлено вчера в 15:26
Экономика

Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке

Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Шейк и еще 10 звезд, которые показали «голое» фото после расставания

Каждая девушка в душе хочет показать своему бывшему после разрыва, что он потерял. Даже если инициатором расставания была она сама.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Защиту Голунова не уведомляли о возбуждении дела против полицейских

Защита корреспондента "Медузы" Ивана Голунова пока не знает о возбуждении уголовного дела против сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые работали с его уголовным делом, сообщил адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки", Сергей Бадамшин.
Обновлено в 04:55
ЖКХ

В России может измениться схема оплаты за вывоз мусора

В России собираются изменить схему оплаты за вывоз мусора. На данный момент рассматривается новый способ расчёта стоимости.
Обновлено вчера в 08:05
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Хоккей

Клуб КХЛ «Спартак» расторг контракт с защитником Осиповым

30-летний хоккеист и клуб расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. В составе "Спартака" Осипов играл с 2017 года.
Обновлено в 03:57
Кино

Четвертого «Тора» поставит Тайка Вайтити

Решив, что от добра добра не ищут, Disney и Marvel поручили режиссуру четвертого «Тора» Тайке Вайтити, поставившему третью часть франшизы.
Обновлено вчера в 15:12
Игры

Ubisoft объявила список игр, доступных по подписке

Издатель игр Ubisoft анонсировала полный перечень игр, которые будут доступны в рамках их нового сервиса подписок Uplay+.
Обновлено в 02:02
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное