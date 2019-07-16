Футбол

«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионовSportbox.RU вчера в 23:43

«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов. Итальянский клуб одержал победу во встрече со счетом 2:1.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Гол сына Симеоне помог «Фиорентине» обыграть «Гвадалахару»

Чемпионат07:01

«Фиорентина» победила «Гвадалахару» в первом матче Международного кубка чемпионов

Советский спорт02:11

Международный кубок чемпионов: топ-клубам предстоит ответить на важные вопросы

LiveSport.ruвчера в 05:26

«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов

Матч ТВвчера в 23:43

«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов

Sportbox.RUвчера в 23:43

Гол сына Симеоне помог «Фиорентине» обыграть «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 23:04

«Фиорентина» добыла волевую победу над «Гвадалахарой»

Евро-футбол.ру01:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:32, Вашингтон
Происшествия

Адвокат: дела на полицейских из-за задержания Голунова не возбуждались

Уголовные дела в отношении полицейских, задерживавших журналиста "Медузы" Ивана Голунова, не возбуждались, заявил в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:07
Происшествия

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Происшествия

Названа причина смерти гандболистки сборной России

Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Происшествия

Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

Обновлено в 04:54
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Футбол

Форвард сборной Швеции рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»

Новичок «Краснодара» нападающий Маркус Берг рассказал, почему он принял решение отправиться в чемпионат России.
Обновлено в 07:49
Политика

Избиркомы отказались зарегистрировать 57 кандидатов в Мосгордуму

Окружные избирательные комиссии отказались зарегистрировать в общей сложности 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщил в среду глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 05:54
Политика

Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:06
Политика

Володин предложил внести поправки в Конституцию России

В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:43
Общество

Нижний Новгород попал в топ-100 самых безопасных городов мира

Нижний Новгород стал единственным российским городом, который попал в сотню самых безопасных городов мира.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Орбакайте продемонстрировала идеальную фигуру на фоне лунного затмения

Певица Кристина Орбакайте продемонстрировала идеальную фигуру на фоне прекрасного ночного морского пейзажа.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В МИД Турции подтвердили гибель дипломата при стрельбе в Ираке

В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили сообщения СМИ о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов города Эрбиль, столице Иракского Курдистана.
Обновлено в 09:00
Технологии

«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств

«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Политика

В Индии ожидают поставки С-400 к апрелю 2023 года

Поставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 из России, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года.
Обновлено в 08:18
Политика

Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России

Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика

Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс

Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Политика

МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Сотрудники аэропорта подрались с российскими туристами в Греции

Обновлено в 05:52
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Обновлено в 07:53
Общество

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Космос

Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний

Обновлено в 07:58
Политика

Зеленский потребовал срочное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.
Обновлено в 09:28
Спорт

Светлана Ромашина снова стала чемпионкой мира

На проходящем в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта разыграны медали в синхронном плавании.
Обновлено в 07:11
Экономика

Отели в Турции снизили цены для россиян

Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное