Футбол
«Фиорентина» объявила об отставке ПиолиСпорт-Экспресс 10:21
"Фиорентина" на своем официальном сайте объявила об отставке Стефано Пиоли с поста главного тренера. Как сообщает Football Italia, основным кандидатом на замену 53-летнему специалисту является Эусебио Ди Франческо, ранее возглавлявший "Рому".
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Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Обновлено в 09:43
Хоккей
Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 08:43
Общество
В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх
В Москве на 85-м году ушла из жизни Алина Есенина — вдова Константина Есенина, сына поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх.
Обновлено в 11:42
Политика
Путин рассказал о перспективах своего визита в США
Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 09:57
Политика
Путин пошутил про финских туристов в Петербурге
Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
Обновлено в 07:59
Наука
Получены данные о самоорганизации частиц в ультрахолодной пылевой плазме
Физики Объединенного института высоких температур РАН впервые исследовали поведение частиц в пылевой плазме при температуре ниже 2 К, что соответствует -271 °С. Результаты эксперимента в будущем могут быть использованы для создания новых материалов с заданными и контролируемыми свойствами.
Обновлено в 07:59
Политика
Орешкин не смог назвать Путину данные по импортозамещению
Министр экономического развития Максим Орешкин во время пленарного заседания Арктического форума не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Обновлено в 11:31
Политика
ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка
«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Политика
Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года
Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Авто
Подержанные автомобили в марте покупали реже
В марте 2019 года российский рынок автомобилей с пробегом показал небольшое падение.
Обновлено в 06:34
Авто
Появились изображения Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Политика
Фарион призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире украинского телевидения призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование, назвав их рабами.
Обновлено 07 апреля в 21:40
Политика
Меркель встретится с Мэй для обсуждения брексита
Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с британским премьер-министром Терезой Мэй для обсуждения брексита во вторник, 9 апреля.
Обновлено вчера в 05:56
Авто
Новое поколение Nissan Navara представят в 2020 году
Среднеразмерный Frontier/Navara может быть представлен в сентябре 2020 года, а серийная версия модели начнет продаваться как авто модельного ряда 2021 года.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Путин ответил на вопрос о подозреваемом в шпионаже норвежце Берге
Президент РФ Владимир Путин призвал дождаться решения суда по делу обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга: пока он не осужден, говорить о возможном помиловании преждевременно.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Индия купит у России 464 танка Т-90МС на $1,93 млрд
Власти Индии одобрили закупку у России 464 основных боевых танков Т-90МС на $1,93 млрд, сообщает британское оборонное издание Janes.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева в честь юбилея показала архивное фото с родителями
9 апреля экс-солистке группы «ВИА Гра», а сегодня — сольной исполнительнице Альбине Джанабаевой исполнилось 40 лет.
Обновлено в 10:46
Финансы
Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
Транспорт
Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
Обновлено вчера в 10:27
Шоу-бизнес
Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин
Артисты эстрады в понедельник исполнили песни Аллы Пугачевой в Crocus City Hall в честь именин народной артистки СССР.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Путин прокомментировал решение Трампа по Голанским высотам
Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции совместно с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом дал свои первые комментарии относительно признания США Сирийских Голанских высот территориями Израиля.
Обновлено в 10:17
Кино
Показ свинки Пеппы в кинотеатре обернулся детской истерикой
Жители городка Ипсвич привели своих детей на мультфильм «Свинка Пеппа: Фестиваль веселья», а получили многочасовые истерики и безутешные детские слезы.
Обновлено в 10:21