Футбол
«Фиорентина» подтвердила отставку ПиолиSportbox.RU 10:45
«Фиорентина» на своем официальном сайте объявила об уходе Стефано Пиоли с поста главного тренера. Отмечается, что флорентийский клуб принял отставку 53-летнего специалиста. В настоящий момент команда занимается под руководством второго тренера Джакомо Мурелли.
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