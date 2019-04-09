Футбол

«Фиорентина» подтвердила отставку ПиолиSportbox.RU 10:45

«Фиорентина» на своем официальном сайте объявила об уходе Стефано Пиоли с поста главного тренера. Отмечается, что флорентийский клуб принял отставку 53-летнего специалиста. В настоящий момент команда занимается под руководством второго тренера Джакомо Мурелли.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пиоли покинул должность главного тренера «Фиорентины»

Советский спорт11:12

Пиоли объяснил, почему решил покинуть «Фиорентину»

Soccer.ru10:11

Пиоли покинул пост главного тренера «Фиорентины»

Sport24.ru10:21

«Фиорентина» подтвердила отставку Пиоли

Матч ТВ10:45

«Фиорентина» объявила об отставке Пиоли

Спорт-Экспресс10:21

«Фиорентина» объявила об отставке Пиоли

Чемпионат10:42

«Фиорентина» приняла отставку тренера Пиоли

Sports.ru11:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Единоборства

Абдулрашид Садулаев вышел в финал чемпионата Европы по вольной борьбе

Обновлено вчера в 12:35
Политика

Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным

Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14
Политика

Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:45
Наука

Пересадка кишечного микробиома облегчила симптомы аутизма

В январе 2017 года группа ученых под руководством Дае-Вука Канга (Dae-Wook Kang) запустила долгосрочный проект по изучению влияния трансплантации кишечного микробиома здоровых людей на симптомы расстройства аутистического спектра — как желудочно-кишечные, так и поведенческие.
Обновлено в 11:40
Авто

Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Кокорин и Мамаев доставлены в суд

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский районный суд, где сегодня начнётся первое заседание по их делу.
Обновлено в 05:29
Политика

Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Общество

В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Политика

Меркель забыла встретить Терезу Мэй в Берлине

Обновлено в 12:28
Происшествия

Осужден участник нападения на Буденновск

Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Культура

Директор РАМТ Софья Апфельбаум выйдет на работу

Обновлено вчера в 07:17
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика бандитом

Говоря об экономических взаимоотношениях Москвы и Стокгольма, российский президент назвал шведских бизнесменов друзьями, однако переводчик предпочел заменить это обращение более нейтральным.
Обновлено в 11:50
Космос

Исследователи обнаружили экзопланету в 13 раз больше массы Юпитера

Масса найденного космического тела в 13 раз превышает массу самой большой планеты Юпитер.
Обновлено в 01:53
Гаджеты

Титановый Red Hydrogen One с голографическим дисплеем оценен в $1595

Обновлено в 13:00
Политика

Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года

Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.
Обновлено в 08:14
Политика

Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом

Как пишет издание РИА Новости, журналист поинтересовался у Путина, сдержит ли по его мнению президент США Дональд Трамп обещание, ранее анонсированное американским пресс-секретарём Сарой Сандерс, о приглашении российского визави в Штаты.
Обновлено в 12:07
Игры

Трейлер Final Fantasy X|X-2 HD Remaster напоминает историю Юны и Тидуса

В 2013 году обе части объединили в переиздании Final Fantasy X|X-2 HD Remaster для PS3 и PS Vita.
Обновлено в 13:09
Авто

Hyundai рассекретил новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue

Корейский автопроизводитель начал тизерную кампанию своего нового кроссовера Hyundai Venue, дебют которого состоится через неделю.
Обновлено в 01:45
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Спорт

Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности

Обновлено в 10:32
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Транспорт

Ленинградская область планирует построить канатную дорогу в Петербург

Обновлено в 08:43
Политика

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Обновлено вчера в 07:03
Энергетика

В «Роснефти» прокомментировали письмо Игоря Сечина правительству

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев в интервью Business FM прокомментировал письмо Игоря Сечина премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 11:13
Политика

Британский парламент одобрил перенос Brexit на 30 июня

Палата общин британского парламента одобрила план премьер-министра Терезы Мэй перенести срок выхода из Евросоюза с 12 апреля на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Путин ответил на вопрос о подозреваемом в шпионаже норвежце Берге

Президент РФ Владимир Путин призвал дождаться решения суда по делу обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга: пока он не осужден, говорить о возможном помиловании преждевременно.
Обновлено в 10:44
Энергетика

Путин: Россию вполне устраивают сегодняшние цены на нефть

Президент Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, заявил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть.
Обновлено в 10:57
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Стефано Пиоли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, защитник. Позже тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное