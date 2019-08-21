Футбол
«Фиорентина» объявила о подписании РибериSportbox.RU 07:17
Презентация игрока в новом клубе состоится 22 августа. Ранее сообщалось, что 36-летний француз подпишет с «Фиорентиной» 2-летний контракт. За это время он заработает как минимум 8 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:45, Ашберн
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Здоровье
Минздрав сообщил о росте числа больных рассеянным склерозом
Количество пациентов больных рассеянным склерозом в России за последние пять лет увеличилось почти на 15 тыс.
Обновлено в 05:59
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
В театре имени Ермоловой сообщили, что на 80-м году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:09
Футбол
Роналду заявил, что может закончить карьеру в следующем году
Возможно, что закончу карьеру в следующем году, хотя и не исключаю, что могу играть и до 40 лет.
Обновлено в 05:08
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Экономика
«Роснефть» перевела новые экспортные контракты из долларов в евро
Компания «Роснефть» начала перевод экспортных контрактов на поставку нефтепродуктов на оплату в евро, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:31
Авто
Двигатель Aurus начнут использовать в малой авиации
Обновлено в 05:26
Экономика
ВШЭ предрекла российской экономике кризис уже через год-полтора
Если страны из первого десятка мирового рейтинга по объемам номинального ВВП войдут в состояние экономической рецессии, а еще хуже – в финансово-экономический кризис, то это неминуемо отразится на российской экономике.
Обновлено в 06:11
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Авто
В Сети появилось изображение салона нового Kia Mohave
Американское издание Motor1 опубликовало 21 августа изображение интерьера нового кроссовера Kia Mohave, премьера которого состоится в 2020 году.
Обновлено в 05:09
Экономика
Белоруссия предложила России совместно продвигать экспорт
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе встречи в Минске с генеральным директором Российского экспортного центра Андреем Слепневым заявил о перспективе сотрудничества двух стран по оказанию совместной поддержки экспорта в третьи страны.
Обновлено в 07:04
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать лучший портвейн
Роскачество рассказало о правилах выбора портвейна. Специалисты советуют приобретать напиток из винограда урожая 2015–2016 годов.
Обновлено в 01:18
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Политика
СМИ: нижняя палата парламента Италии приостановила работу
Нижняя палата итальянского парламента приостановила свою работу.
Обновлено в 06:02
Футбол
АПОЭЛ — Аякс 0:0
Во вторник в раунде плей-офф Лиги чемпионов запланированы три матча.
Обновлено вчера в 01:55
Футбол
«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»
ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
Обновлено в 06:51
Футбол
«Олимпиакос» ставит на оборону в матче с «Краснодаром»
Уже сегодня 21 августа в 22:00 по московскому времени в портовом греческом городе Пиреи, Краснодар выйдет на поле стадиона Караискакис против местного топового клуба Олимпиакос в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, и против более чем 32 тысяч зрителей, которые будут поддерживать свою легенду.
Обновлено в 06:56
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Происшествия
ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина
Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Экономика
Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены
Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
В Минздраве озвучили масштабы нехватки медперсонала в России
Глава Минздрава Вероника Скворцова озвучила данные о нехватке медицинских работников в стране.
Обновлено в 04:55
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре
Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РФ, и в Европейской, и в Азиатской части России средняя температура воздуха в первый месяц осени будет выше нормы, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 00:58
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15