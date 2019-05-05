«Фиорентина» на выезде проиграла «Эмполи» в матче Серии АRT на русском 09:38

Флорентийская "Фиорентина" потерпела поражение от "Эмполи" в матче 35-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Эмполи на стадионе "Карло Кастеллани", завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу «Эмполи» принёс гол Диего Фариаса, забившего на 54-й минуте.

«Фиорентина» на выезде проиграла «Эмполи» в матче Серии А

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