Футбол
«Фиорентина» на выезде проиграла «Эмполи» в матче Серии АRT на русском 09:38
Флорентийская "Фиорентина" потерпела поражение от "Эмполи" в матче 35-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Эмполи на стадионе "Карло Кастеллани", завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу «Эмполи» принёс гол Диего Фариаса, забившего на 54-й минуте.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
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Как рассказал источник «РИА Новости», при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси.
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Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
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В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
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