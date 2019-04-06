Футбол
«Фиорентина» на своем поле проиграла «Фрозиноне»Матч ТВ 08:30
«Фиорентина» уступила «Фрозиноне» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Матч прошел во Флоренции и завершился со счетом 0:1. Победный гол на 84-й минуте забил Даньель Чофани.
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Футбол
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