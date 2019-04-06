Футбол

«Фиорентина» на своем поле проиграла «Фрозиноне»Матч ТВ 08:30

«Фиорентина» уступила «Фрозиноне» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Матч прошел во Флоренции и завершился со счетом 0:1. Победный гол на 84-й минуте забил Даньель Чофани.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Фиорентина» уступила «Фрозиноне»

Спорт-Экспресс08:34

«Фиорентина» - «Фрозиноне»: ждать ли уверенной победы от «фиалок»?

Все про Спорт рувчера в 12:37

«Фиорентина» проиграла аутсайдеру Серии А в домашнем матче

Чемпионат08:30

«Фиорентина» на своем поле проиграла «Фрозиноне»

Sportbox.RU08:30

«Фиорентина» на своем поле проиграла «Фрозиноне»

Матч ТВ08:30

Серия A. Прогноз эксперта Footballtips на матч Фиорентина – Фрозиноне

Букмекеры.рф00:48

«Фиорентина» дома проиграла аутсайдеру Серии A «Фрозиноне»

Sport24.ru08:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Футбол

Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»

Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Жители Самары засняли на видео падение метеорита

В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

В столкновениях в Ливии погибли более 20 человек

Обновлено в 10:32
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Армия и оружие

США и Таиланд проводят совместные учения ВМС

Ежегодные совместные учения Королевских военно-морских сил Таиланда и Военно-морских сил Соединенных Штатов в воскресенье, 7 апреля начались в Андаманском море.
Обновлено в 13:22
Футбол

Локомотив — Зенит 1:1

Обновлено в 13:53
Гаджеты

28 миллионов человек 18 дней следили за тем, как разряжался Redmi 7

Стрим оказался очень популярным: за разрядкой аппарата следило 28 миллионов человек, 5 миллионов сделали републикации ссылки с трансляцией.
Обновлено в 01:24
Музыка

Ко дню рождения Михаила Круга музыканты Твери написали песню

Обновлено в 11:09
Общество

Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщом

Приготовление борща дороже всего обходится жителям Сахалина, а дешевле — Пензе.
Обновлено в 04:21
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии

Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 12:36
Политика

Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов

Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля.
Обновлено в 13:08
Политика

ЦИК Украины рассказал о последнем шансе Тимошенко попасть во второй тур выборов

В ЦИК Украины пояснили, при каких обстоятельствах фамилия Тимошенко может быть включена в бюллетень во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 11:34
Происшествия

В автопарке на севере Москвы сгорели два автобуса

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Два автобуса сгорели полностью.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Обновлено в 10:30
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 11:32
Политика

Соловьёв выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено 05 апреля в 06:54
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Обновлено в 12:34
Общество

В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек

Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы.
Обновлено в 11:04
Единоборства

Артем Лобов победил Джейсона Найта в дебютном бою в Bare Knuckle

Сегодня ночью экс-боец UFC Артем Лобов дебютировал в промоушене кулачных боев Bare Knuckle. Лобов победил американца Джейсона Найта.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Зеленский еще раз подчеркнул, что первый этап переговоров - это прекращение огня на востоке.
Обновлено в 13:35
Футбол

«Эвертон» обыграл «Арсенал» благодаря голу Джагелки

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Эвертон" победил "Арсенал" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк".
Обновлено в 10:58
Технологии

Замглавы Минкомсвязи поделился прогнозами о будущем Рунета и соцсетей

«Пользователи наигрались, из-за чего ищут новые способы развлечений в сети», — приводит слова Волина агентство ТАСС.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Слон насмерть затоптал браконьера, пытавшегося поймать носорога в Национальном парке "Крюгер" в ЮАР, сообщает таблоид Daily Mail.
Обновлено в 07:03
Музыка

YouTube заблокировал клип группы «Альянс» – Парастаев

Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка

33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Происшествия

В Москве задержаны двое граждан Великобритании

Задержанные работали в Москве преподавателями английского языка. Задержание было осуществлено на Чистых Прудах.
Обновлено в 06:36
Футбол

Игорь Дивеев: «Когда „Спартак“ начал догонять, было уже поздно»

Обновлено в 09:32
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фрозиноне
Спортивный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Фрозиноне, выступающий в Серии А. Основан в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Стадио Матуза», вмещающем 9680 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фиорентина
Спортивный клуб
Итальянский футбольный клуб из Флоренции. Двукратный чемпион Италии и шестикратный обладатель Кубка Италии. Образован 29 августа 1926 года при объединении клуба «Фиренце» и футбольной секции молодёжной команды «Либертас».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное