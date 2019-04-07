Футбол
«Фиорентина» на своем поле проиграла «Фрозиноне»Матч ТВ 08:30
«Фиорентина» уступила «Фрозиноне» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Матч прошел во Флоренции и завершился со счетом 0:1. Победный гол на 84-й минуте забил Даньель Чофани.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Авто
Тюнинг-ателье ABT представило пакет доработок для кроссовера Audi Q7
Обновлено вчера в 05:36
Политика
Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»
Обновлено в 09:01
Космос
Во время атомных взрывов зафиксировали активность НЛО
Обновлено вчера в 09:39
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ
Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь».
Обновлено в 10:30
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Политика
Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 03:14
Единоборства
Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Экс-невеста Тимати Мила Волчек ждет ребенка
Бывшая возлюбленная рэп-исполнителя Тимати Мила Волчек в прошлом году рассекретила отношения с сыном миллиардера Алексеем Гарбером.
Обновлено в 08:36
Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Политика
На Западе заявили о выходе России из космической гонки
Космическая гонка началась снова, и амбиции мировых держав сконцентрировались на покорении Луны, однако основные участники поменялись: Россию теперь сменил Китай, пишет Le Figaro.
Обновлено в 01:53
Здоровье
Сколько секса нужно человеку в разном возрасте, выяснили ученые
Американские ученые провели интересные исследования, они выяснили, сколько секса необходимо людям в разном возрасте.
Обновлено вчера в 19:15
Футбол
«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Политика
В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР
В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова объявила о рождении третьего ребенка
Актриса Дарья Сагалова поделилась радостной новостью: она стала мамой в третий раз.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев прогулялся в образе «стильного бродяги»
Дмитрий Нагиев в мешковатой одежде прогуливается по городу.
Обновлено в 09:06
Наука
Любопытство является признаком высокого уровня интеллекта
Обновлено вчера в 11:56
Игры
Mortal Kombat 11 получит защиту Denuvo
На странице Mortal Kombat 11 в Steam появилось упоминание, что в игре есть «DRM-технология сторонних поставщиков: Denuvo Anti-tamper».
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям
В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку
Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Общество
Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей
Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей Активисты общественного движения "Поморье — не помойка !" и члены партии "Яблоко" проведут 7 апреля митинги против мусорной реформы в 20 городах Архангельской области.
Обновлено 05 апреля в 14:02
Шоу-бизнес
Волочкова после Собчак пригласила в гости Малахова
Танцовщица Анастасия Волочкова пригласила в дом телеведущую Ксению Собчак и ответила на ее вопросы.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:11