«Фиорентина» на своем поле проиграла «Фрозиноне»Матч ТВ 08:30

«Фиорентина» уступила «Фрозиноне» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Матч прошел во Флоренции и завершился со счетом 0:1. Победный гол на 84-й минуте забил Даньель Чофани.

Армия и оружие В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь».

Единоборства Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.

Шоу-бизнес Экс-невеста Тимати Мила Волчек ждет ребенка Бывшая возлюбленная рэп-исполнителя Тимати Мила Волчек в прошлом году рассекретила отношения с сыном миллиардера Алексеем Гарбером.

Политика Соловьёв выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.

Армия и оружие Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.

Политика На Западе заявили о выходе России из космической гонки Космическая гонка началась снова, и амбиции мировых держав сконцентрировались на покорении Луны, однако основные участники поменялись: Россию теперь сменил Китай, пишет Le Figaro.

Здоровье Сколько секса нужно человеку в разном возрасте, выяснили ученые Американские ученые провели интересные исследования, они выяснили, сколько секса необходимо людям в разном возрасте.

Футбол «Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова объявила о рождении третьего ребенка Актриса Дарья Сагалова поделилась радостной новостью: она стала мамой в третий раз.

Игры Mortal Kombat 11 получит защиту Denuvo На странице Mortal Kombat 11 в Steam появилось упоминание, что в игре есть «DRM-технология сторонних поставщиков: Denuvo Anti-tamper».

Армия и оружие В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.

Происшествия В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.

Общество Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей Активисты общественного движения "Поморье — не помойка !" и члены партии "Яблоко" проведут 7 апреля митинги против мусорной реформы в 20 городах Архангельской области.

Шоу-бизнес Волочкова после Собчак пригласила в гости Малахова Танцовщица Анастасия Волочкова пригласила в дом телеведущую Ксению Собчак и ответила на ее вопросы.