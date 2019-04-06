Футбол
«Фиорентина» на своем поле проиграла «Фрозиноне»Матч ТВ 08:30
«Фиорентина» уступила «Фрозиноне» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Матч прошел во Флоренции и завершился со счетом 0:1. Победный гол на 84-й минуте забил Даньель Чофани.
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Картина посвящена знаменитому броску на аэропорт Приштины в мае 1999 года российских военных под командованием Юнус-Бека Евкурова, нынешнего главы Ингушетии.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Тунисе
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Армия и оружие
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Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Происшествия
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Обновлено в 09:21
Происшествия
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Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Футбол
«Севилья» вырвала победу над «Вальядолидом»
«Севилья» обыграла «Вальядолид» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 12:08
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Политика
В МИД Венгрии срочно вызвали украинского посла
Украинского посла в Будапеште Любовь Непол вызвали в МИД Венгрии. Об этом сообщает агентство Agerpres.
Обновлено в 07:53
Транспорт
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Обновлено в 08:27
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Тима Белорусских обиделся на организаторов премии «Жара»
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Шоу-бизнес
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Американские ученые установили, сколько секса необходимо человеку в разном возрасте, передает ToDay News Ufa.
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Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
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Шоу-бизнес
Волочкова после Собчак пригласила в гости Малахова
Танцовщица Анастасия Волочкова пригласила в дом телеведущую Ксению Собчак и ответила на ее вопросы.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 12:54
Хоккей
СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в финале Западной конференции КХЛ
Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в шестом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:36
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Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
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Ягудин рассказал, как Тарасова спасала его от алкоголизма
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