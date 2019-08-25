Футбол
«Фиорентина» и «Наполи» забили семь мячей на двоихSoccer.ru 16:41
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Происшествия
Во Франции полиция применила водометы против недовольных саммитом G7
Во французском Байонне полиция четыре раза применила водометы для разгона шествия противников саммита G7, который проходит в Биаррице.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.
Обновлено в 17:20
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Единоборства
Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 15:37
Футбол
Агент: Каррере невозможно было навязать покупку игрока
Каррера лично просматривал всех потенциальных новичков. Что-то навязать ему было невозможно.
Обновлено в 16:28
Происшествия
В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком
В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
Обновлено в 12:58
Культура
На фестивале «Таврида — АРТ» установили два рекорда России
На фестивале "Таврида — АРТ" в Крыму были установлены сразу два рекорда России. Мероприятие проходит в бухте Капсель близ Ялты.
Обновлено в 05:36
Экономика
Действие антидемпинговой пошлины на ж/д колеса из Украины временно прекращается
Действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на стальные цельнокатаные колеса из Украины приостанавливается на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с воскресенья до 1 июня 2020 года.
Обновлено в 17:15
Кино
Умер народный артист России Виталий Логвиновский
Народный артист России, актер театра и кино Виталий Логвиновский умер на 79-м году жизни.
Обновлено в 04:09
Космос
Американские астронавты вышли в открытый космос с МКС
Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта МКС в среду, 21 августа.
Обновлено 21 августа в 08:53
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Общество
В Москве запустят салют в честь годовщины освобождения Кишинева
Москва отметит 75-летие освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков праздничным салютом.
Обновлено вчера в 05:53
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве грузина
49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:57
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено в 05:25
Авто
Sterckenn представила визуальные модификации для BMW M5 и M2
Британская компания Streckenn показала комплект внешних элементов для модификации BMW M5 и M2.
Обновлено в 10:58
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено в 03:51
Культура
Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон два года подряд занимает первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис.
Обновлено вчера в 20:23
Кино
В Сети появился трейлер ремейка мультфильма «Леди и Бродяга»
Полнометражная картина является перезапуском классического мультфильма 1955 года, в рамках которой режиссер Чарли Бин расскажет историю любви между кокер-спаниелем по кличке Леди (ее озвучивает Тесса Томпсон) и дворнягой Бродяга (Джастин Теру).
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Космос
Дайвер обнаружил на дне Бермудского треугольника НЛО
Знаменитый охотник за сокровищами Даррелл Миклос некоторое время исследовал воды Карибского моря в поисках кораблекрушения пиратских кораблей Фрэнсиса Дрейка, но он неожиданно обнаружил находку другого рода.
Обновлено в 09:36