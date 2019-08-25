Футбол

«Фиорентина» и «Наполи» забили семь мячей на двоихSoccer.ru 16:41

«Фиорентина» уступила «Наполи» в матче 1-го тура чемпионата Италии.
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«Фиорентина» проиграла «Наполи» в первом матче Рибери

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