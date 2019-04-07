Футбол
«Фиорентина» дома проиграла аутсайдеру Серии A «Фрозиноне»Sport24.ru 08:31
В матче 31-го тура итальянской Серии A "Фиорентина" принимала "Фрозиноне" и потерпела поражение со счетом 0:1. Единственный гол на 84-й минуте забил Даниэль Чофани.
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Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
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В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР
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