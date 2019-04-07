«Фиорентина» дома проиграла аутсайдеру Серии A «Фрозиноне»Sport24.ru 08:31

В матче 31-го тура итальянской Серии A "Фиорентина" принимала "Фрозиноне" и потерпела поражение со счетом 0:1. Единственный гол на 84-й минуте забил Даниэль Чофани.

Политика Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма» Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого украинскую националистку Яну Червоную, которую прозвали «Ведьмой».

Происшествия Задержанные в Египте российские студенты объявили голодовку Находящиеся в тюрьме Каира студенты из Ингушетии объявили голодовку, они требуют освобождения в связи с тем, что им так и не предъявили четких обвинений.

Происшествия В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова после визита Собчак пригласила Малахова Как отметила балерина, она сразу почувствовала разницу между Собчак и Малаховым.

Авто Китайская модель устроила горячий фотосет с тюнингованной Lada 4x4 Китайская модель устроила по-настоящему горячий, но скромный и выдержанный фотосет с тюнингованной Lada 4x4, чем привлекла внимание общественности к этому транспорту.

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Политика ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.

Происшествия Жители Самары засняли на видео падение метеорита Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.

Политика Соловьёв выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.

Хоккей НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.

Футбол Владелец «Краснодара» объяснил причину разрыва контракта с Мамаевым Причину расторжения контракта с находящимся под арестом футболистом Павлом Мамаевым объяснил владелец клуба «Краснодар».

Общество Для автомобилистов могут появиться два новых налога Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Происшествия Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец» Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.

Политика В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.

Хоккей Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19.