Футбол
«Фиорентина» арендовала Муриэля у «Севильи» до конца сезона
«Фиорентина» арендовала Муриэля у «Севильи» до конца сезонаSports.ru11:59
Нападающий «Севильи» Луис Муриэль продолжит карьеру в «Фиорентине». 27-летний форвард будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до конца сезона-2018/19 с правом выкупа. В текущем сезоне примеры Муриэль провел за «Севилью» 6 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Sports.ru11:59
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Политика
Пользователи соцсетей не оценили заявление Абэ о «передаче» Курил
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление японского премьер-министра Синдзо Абэ о том, что "передача" Курильских островов под контроль Токио не предполагает выселения оттуда россиян.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Младенца спасли из-под завалов в Магнитогорске
Младенца спасли из-под завалов после обрушения подъезда дома в Магнитогорске.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске
Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено в 11:45
Политика
Националисты проводят в Киеве марш в честь дня рождения Бандеры
В Киеве проходит марш в честь дня рождения одного из лидеров Организации украинских националистов (запрещена в РФ) Степана Бандеры.
Обновлено в 12:49
Спорт
WADA не исключило отмены решения о восстановлении РУСАДА в правах
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не исключило, что РУСАДА может быть вновь лишено статуса соответствия кодексу организации, поскольку до 31 декабря 2018 года не было выполнено требование о предоставлении доступа к допинг-пробам в московской лаборатории.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Самолет со спасенным в Магнитогорске ребенком вылетел в Москву
Обновлено в 13:10
Происшествия
В Москве в парке Горького обрушился мост
Мост частично обрушился в парке Горького в Москве, передает 1 января телекомпания НТВ.
Обновлено вчера в 17:48
Космос
Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы
Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Магнитогорске взорвалась маршрутка
По предварительной версии, маршрутка работала на газу: сначала взорвался бак, а потом лопнули колеса.
Обновлено в 13:47
Политика
Британским СМИ новогоднее обращение Путина показалось «дерзким»
Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2017 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.
Обновлено в 13:53
Политика
Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии
Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в должность, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:42
Кино
Мягков резко ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»
Актер Андрей Мягков, сыгравший Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", назвал митрополита Рязанского и Михайловского "недалеким" после того, как тот раскритиковал картину.
Обновлено в 09:14
Политика
Пострадавший в Магнитогорске мальчик получил подарок от Путина
13-летний Сергей Гаврилов, которого извлекли из-под завалов после взрыва в Магнитогорске, получил ноутбук от президента РФ Владимира Путина, сообщили во вторник в правительства региона.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Путин поблагодарил спасателей за работу на месте ЧП в Магнитогорске
Владимир Путин по телефону связался с офицерами группы МЧС, которые работают на месте трагедии в Магнитогорске, капитаном Андреем Вальманом и подполковником Петром Гриценко.
Обновлено в 12:08
Спорт
Глава МОК: Олимпийский комитет России уже понес достаточное наказание
Олимпийский комитет России (ОКР) уже понес достаточное наказание по обвинениям Всемирного антидопингового агентства (WADA) в государственной поддержке допинга, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Спасатели возобновили работы на месте обрушения в Магнитогорске
Спасатели демонтировали конструкции, угрожавшие безопасности работ на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Нападение с ножом в Манчестере расследуют как теракт
Полиция Манчестера расследует нападение с ножом в новогоднюю ночь как террористический акт.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Германии водитель совершил наезд на группу людей
Четыре человека пострадали в результате умышленного наезда мужчины на группу людей в Германии.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Разбор завалов в Магнитогорске приостановят из-за угрозы обрушения
После осмотра разрушенного взрывом подъезда дома в Магнитогорске (Челябинская область) принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены 7-го подъезда – работы могут занять почти сутки, после этого поисковая операция продолжится, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем
Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:34
Хоккей
Сборная РФ по хоккею обыграла Канаду на МЧМ и сыграет со Словакией
Обновлено в 02:32
Происшествия
Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Обновлено вчера в 17:42
Спорт
Лыжник Устюгов занял третье место в спринте на этапе «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринте свободным стилем в рамках третьего этапа «Тур де Ски».
Обновлено в 08:00
Политика
Трамп поздравил президента Бразилии с вступлением в должность
Президент США Дональд Трамп во вторник поздравил Жаира Болсонару с официальным вступлением на пост президента Бразилии.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Спасатель рассказал о спасении младенца из-под завалов в Магнитогорске
Обновлено в 09:01