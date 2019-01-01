Футбол
«Фиорентина» арендовала Муриэля у «Севильи» до конца сезона
«Фиорентина» арендовала Муриэля у «Севильи» до конца сезонаSports.ru11:59
Нападающий «Севильи» Луис Муриэль продолжит карьеру в «Фиорентине». 27-летний форвард будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до конца сезона-2018/19 с правом выкупа. В текущем сезоне примеры Муриэль провел за «Севилью» 6 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Sports.ru11:59
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