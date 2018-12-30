Футбол

«Фиорентина» арендовала Муриэля у «Севильи»
Soccer.ru
вчера в 12:37

Испанская "Севилья" объявила о переходе своего форварда Луиса Муриэля в итальянскую "Фиорентину". Колумбиец будет выступать во Флоренции на условиях аренды. За итальянцами закреплено право на полный выкуп контракта футболиста.
Soccer.ruвчера в 12:37

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«Фиорентина» объявила об аренде Муриэля

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СМИ: Муриэль близок к переходу в «Милан»

Спорт-Экспресс30.12.18 в 07:26
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