Футбол
Испанская "Севилья" объявила о переходе своего форварда Луиса Муриэля в итальянскую "Фиорентину". Колумбиец будет выступать во Флоренции на условиях аренды. За итальянцами закреплено право на полный выкуп контракта футболиста.
Soccer.ruвчера в 12:37
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