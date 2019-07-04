Банк России рассматривает возможность прямого доступа финтех-компаний к операциям с Центральным банком, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Финтех-компании могут получить прямой доступ к операциям с ЦБ

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