Экономика
Финтех-компании могут получить прямой доступ к операциям с ЦБТАСС 03:07
Банк России рассматривает возможность прямого доступа финтех-компаний к операциям с Центральным банком, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото
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ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
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Обновлено в 10:53
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Врачи бесплатно помогли собиравшемуся продать почку ради сына отцу
В Индонезии мужчина решил продать почку, чтобы оплатить операцию для своего сына, но врачи сжалились и согласились провести лечение бесплатно.
Обновлено в 11:40
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
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Общество
СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей
Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Общество
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В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
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Происшествия
Российские полицейские воровали деньги с банковских карт задержанных
В Саратове суд приговорил к условным срокам двух бывших полицейских, похищавших средства с банковских карт задержанных.
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ЧП во время салюта в Минске попало на видео
В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина.
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Армия и оружие
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Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в среду, 3 июля, над Крымом проводили разведку стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon.
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Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Суд попросили учесть насилие над сестрами Хачатурян
Обновлено в 11:58
Политика
МИД РФ: Россия выполнит свои обязательства перед Советом Европы
Россия выполнит свои обязательства перед Советом Европы.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Краско признался, что дочь отреклась от него и сменила отчество
Актер Иван Краско в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что дочь от первого брака Галина отреклась от него и даже сменила отчество.
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Политика
Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
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Игры
В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC
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Всем официальным лицам Сербии запретили въезд в Косово
Власти частично признанной Республики Косово запретили въезд на территорию самопровозглашенного государства всем официальным лицам из Сербии.
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Здоровье
Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой
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Армия и оружие
Вертолет Ми-38 прошел испытания при экстремально высоких температурах
Вертолет Ми-38 успешно прошел испытания в условиях экстремально высоких температур и высокогорья, сообщили в четверг в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех).
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Спорт
Российские баскетболистки вылетели с чемпионата Европы
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Темников покидает московское «Динамо»
Московский футбольный клуб "Динамо" объявил на своем официальном сайте о расторжения контракта по соглашению сторон с полузащитником Иваном Темниковым.
Обновлено в 11:08