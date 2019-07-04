Экономика
Финтех-компании могут получить прямой доступ к операциям с ЦБТАСС 03:07
Банк России рассматривает возможность прямого доступа финтех-компаний к операциям с Центральным банком, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
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По данным экспертов, ведомство приняло все необходимые меры для недопущения осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки, и возникновения эпидемических очагов.
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Шоу-бизнес
Муж Анастасии Макеевой пожертвовал ради нее работой
Напомним, Анастасия Макеева принимает участие в съемках четвертой части культовой картины «Гардемарины», где она играет роль роковой красавицы, любовницы Шевалье Де Брильи.
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В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре «Кристалл».
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Основателя «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Басманный суд Москвы приговорил к 2 годам колонии общего режима основателя сети "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
В Минске прошел парад в День независимости
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Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может вернуться в Серию А. 32-летний итальянец договорился о личном соглашении с «Вероной», новичком турнира.
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Общество
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ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания
Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
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Политика
Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить
Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
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Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
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В ответ президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье тактично намекнула Киеву, что они там какие-то странные: «должна напомнить, что Украина как член Совета Европы находится под мониторинговым наблюдением Ассамблеи и просто обязана приглашать ПАСЕ для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами».
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Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов
Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов
За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
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Российский лидер напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.
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Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК
Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25