Общество

Финское консульство прокомментировало ужесточение визовых правилGazeta.SPb 05 августа в 06:58

Генеральное консульство Финляндии дало комментарий относительно ужесточения правил получения визы. В консульстве отметили, что результаты новых ужесточенных правил при выдаче шенгенской визы будут понятны только в конце года.
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