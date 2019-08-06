Общество
Финское консульство прокомментировало ужесточение визовых правилGazeta.SPb 05 августа в 06:58
Генеральное консульство Финляндии дало комментарий относительно ужесточения правил получения визы. В консульстве отметили, что результаты новых ужесточенных правил при выдаче шенгенской визы будут понятны только в конце года.
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