с чего всё началось

"Граждане нефтяной державы привыкли тратить энергию, отапливая свои квартиры даже без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах", — заявил Конттинен.

Финский журналист уличил россиян в «отоплении квартир без надобности»

Политика Политика Песков: Путин и Трамп на саммите G20 поприветствовали друг друга

Политика Политика Умер бывший президент США Джордж Буш-старший

Политика Политика В Раде предложили запретить въезд на Украину россиянкам Депутат Верховной рады Андрей Тетерук предложил запретить въезд на Украину женщинам с российским гражданством, поскольку они якобы могут заниматься шпионажем, об этом он заявил в эфире канала "Прямой".

Армия и оружие Армия и оружие Северокорейский солдат перебежал в Южную Корею Военнослужащий КНДР перебежал в Южную Корею через границу между двумя странами.

Армия и оружие Армия и оружие Концепт российского сверхскоростного вертолета показали на видео Модель перспективного боевого российского сверхскоростного вертолета продемонстрировали в фильме «ЦАГИ 100 лет: Наука летать».

Политика Политика В Германии призвали закрыть порты для российских судов Генеральный секретарь немецкого "Христианско-демократического союза" Аннегрет Крамп-Карренбауэр, комментируя инцидент с нарушением украинскими кораблями границы России, призвала Евросоюз и США обсудить возможность закрытия своих портов для российских судов из Азовского моря, об этом сообщает журнал Stern.

Политика Политика G7 призвала Россию отпустить задержанных моряков Главы внешнеполитических ведомств стран G7 призывают Россию освободить задержанных членов экипажа и вернуть Украине корабли.

Политика Политика Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии дело Хашукджи и Йемен Госсекретарь США Майк Помпео провел в пятницу встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, стороны обсудили конфликт в Йемене и расследование смерти журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил госдеп в пятницу.

Политика Политика Трамп заявил, что не хочет ужесточать таможенные пошлины против Китая Президент США Дональд Трамп признался, что не хочет ужесточать введенные ранее таможенные пошлины против Китая, темпы роста экономики которого, по его версии, падают.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России

Армия и оружие Армия и оружие Миссия ООН в Сирии сообщила об обстреле гуманитарной группы Гуманитарная группа миссии ООН в Сирии подверглась обстрелу в районе Дейр-эз-Зора, говорится в официальном заявлении миссии.

Политика Политика Госдеп заявил о нарушениях при проведении выборов президента Грузии Как уточнила Науэрт со ссылкой на оценку миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ, во время президентских выборов в Грузии помимо других проблем имели место «злоупотребления государственными ресурсами при проведении предвзятой избирательной кампании».

Политика Политика В США заявили, что расследование Мюллера подрывает отношения с Россией Расследование «российского вмешательства» под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера подрывает отношения Вашингтона и Москвы, заявили в Белом доме.

Политика Политика РФ разрешила самолетам менять маршруты из-за землетрясения на Аляске Росавиация разрешила иностранным авиакомпаниям, которые следуют над территорией России по направлению к Аляске, менять маршруты для посадки в других аэропортах США и Канады.