Происшествия
Финские пограничники приняли российскую яхту за «трехголового монстра»РИА Новости вчера в 22:02
Сотрудники береговой охраны Финляндии в ходе проверки приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра". Об этом пишет местная газета Ilta-Sanomat. Инцидент произошел 9 июня в Финском заливе, когда пограничники получили сигнал о неопознанном судне.
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Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком мини
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Происшествия
В центре Уфы произошла стрельба
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Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев
Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
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Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
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Игры
Анонсирована новая игра от студии Arkane — Deathloop
На презентации Bethesda в рамках игровой выставки E3 2019 представители студии Arkane в Лионе сделали анонс своего нового проекта, сюжет которого разворачивается на таинственном острове, где дерутся два ассасина, цель которых сохранить петлю времени и, соответственно, разрушить ее.
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Общество
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Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
«Коммерсант» узнал об утечке данных 900 000 клиентов российских банков
Альфа-банк и ХКФ-банк сообщили «Коммерсанту», что изучат информацию об утечке и проверят происхождение баз данных.
Обновлено в 01:29
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Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям
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Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
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Врачи оценили состояние Бари Алибасова
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Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова
В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».
Обновлено в 01:15
Финансы
Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны
Речь идет всего лишь о том, что валютная пара евро/доллар выросла на мировом рынке за неделю с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. А стабильность самого рубля привела к почти симметричному снижению к нему доллара с одновременным ростом европейской валюты.
Обновлено 08 июня в 23:00
Экономика
Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0%
Китайский экспорт в Россию в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,7% и достиг 18,16 миллиарда долларов, а импорт из России в КНР вырос на 7,8%, - до 24,305 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
ВЦИОМ выяснил число довольных своей жизнью россиян
Еще 28% сообщили, что уровень жизни их устраивает, но только отчасти.
Обновлено в 01:07
Гаджеты
Россияне предпочитают покупать смартфоны в Интернете
«Связной-Евросеть» подсчитал: за январь–апрель было продано 1,4 млн смартфонов на 27 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Полковнику Захарченко огласят приговор
Обновлено вчера в 15:47
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Транспорт
Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту
В апреле-мае 2020 года планируется запуск 11 поездов. Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено в 00:59
Происшествия
СК возбудил против замглавы Барнаула уголовное дело о получении взятки
Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки.
Обновлено в 01:35
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Фитнес-клуб Наташи Королевой и Тарзана, ресторан Александра Реввы: звезд постиг крах в бизнесе
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Эксперты назвали способы избавления от икоты
Если же ситуация длительное время доставляет неудобства, то эксперты рекомендуют попробовать один из нижеперечисленных способов.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Два украинских города лишатся воды из-за загрязнения реки химикатами
Города Белая Церковь и Умань в Киевской и Черкасской областях будут отключены от водоснабжения по причине утечки химикатов в реку Рось.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2
Обновлено вчера в 10:57
Авто
Тюнеры доработали BMW M3 «DTM Edition» 1990 года выпуска
Специалисты ателье ClassicDriver решили порадовать поклонников классических BMW и доработали 29-летний BMW M3.
Обновлено вчера в 04:36
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
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