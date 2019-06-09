Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»Российская газета 00:24

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра". О необычном происшествии написала местная газета Ilta-Sanomat. Этот случай произошел в воскресенье в Финском заливе.

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

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