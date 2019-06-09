Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»Российская газета 00:24

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра". О необычном происшествии написала местная газета Ilta-Sanomat. Этот случай произошел в воскресенье в Финском заливе.
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Финские пограничники приняли российскую яхту за трёхглавое чудовище

RT на русском02:03

Финские пограничники приняли российскую яхту за «трехголового монстра»

РИА Новостивчера в 22:02

Финские пограничники приняли яхту за «трехголового монстра» из России

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Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

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«Трехголовый монстр» из России удивил финских пограничников

Газета.Ruвчера в 23:48

Плавучий российский «Змей Горыныч» обескуражил финских пограничников

ТК Звездавчера в 18:05

Финские пограничники встретили в Финском заливе трёхголовое морское чудище. Змей Горыныч приплыл из России

Фонтанка.Рувчера в 10:44
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:52, Ашберн
Политика

Ушаков: Россия не окажется беззащитной при крахе системы стабильности

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона не останется беззащитной даже при условии разрушения системы стабильности в мире.
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Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США

Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
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Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы

Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
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Происшествия

Сотрудница «Алросы» попалась на краже алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 04:16
Происшествия

В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими

Сегодня утром, 10 июня, в районе Ялты случилась дорожная авария, унесшая жизни водителя и пассажира мотоцикла, а также пешехода.
Обновлено в 04:11
Наука

Химики исследовали поведение кислоты в космосе

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Релиз Doom Eternal состоится в ноябре 2019 года

Обновлено вчера в 22:36
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Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Транспорт

Названа дата запуска поездов на Крымском мосту

Движение поездов по Крымскому мосту начнется ориентировочно 9-10 декабря, старт продаж запланирован на октябрь — за 45 суток до запуска пассажирских поездов.
Обновлено в 04:44
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Футбол

Абонементы на матчи «Спартака» стоят от 7 до 217 тысяч рублей

Самые дешевые абонементы на матчи московского "Спартака" в сезоне-2019/20 стоят 7000 рублей, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии

В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика

Парламент Ирана ратифицировал временное соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

Парламент Ирана в понедельник ратифицировал временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Обновлено в 02:40
Происшествия

Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра

На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.
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Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
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Финансы

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Общество

Ветераны конфликта на Даманском потребовали выплаты ко Дню Победы

Участники советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский потребовали от властей выплат ко Дню Победы и компенсаций морального ущерба.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Общество

В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса

Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.
Обновлено в 03:48
Кино

Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал лидером проката в России

Супергеройский боевик "Люди Икс: Темный Феникс" от компании Marvel стал лидером российского кинопроката.
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Единоборства

Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой в октагон

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Политика

СБУ усилила контроль за въезжающими с Украины в Молдавию россиянами

«С целью недопущения обострения ситуации в Кишинёве, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, временно усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдавию через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан России», — говорится в сообщении на сайте СБУ.
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Происшествия

Аскольд Запашный с женой и детьми попал в ДТП

ДТП произошло ночью 10 июня на Ленинском проспекте. Артист забирал с вокзала семью — жену и детей.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Происшествия

В Крыму проходят массовые обыски у крымских татар

Обыск проводил следователь Сергей Махнев - руководитель следственной группы по девятому крымскому делу "Хизб ут-тахрир"; по его словам, дело Эскендера Сулейманова объединят с этим делом.
Обновлено в 02:58
Гаджеты

Почему презентации Apple больше никого не удивляют

Очередная презентация Apple в рамках конференции разработчиков WWDC 2019 произвела двоякое впечатление - с одной стороны, компания представила много новинок и обновлений, но с другой стороны уже в который раз не показала ничего такого, от чего захватывает дух.
Обновлено вчера в 03:18
Шоу-бизнес

Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности

Обновлено вчера в 09:45
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Общество

Столичное УФАС проверит рекламу билетов на концерт группы «Каста»

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса продажи билетов Ponominalu.ru.
Обновлено в 01:54
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