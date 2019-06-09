Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»Российская газета 00:24
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра". О необычном происшествии написала местная газета Ilta-Sanomat. Этот случай произошел в воскресенье в Финском заливе.
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Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Общество
Гороскоп на 10 июня: Тельцам звезды помогут в поиске единомышленников
Звезды помогут в поиске единомышленников, способных разделить ваши взгляды.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Белый дом предложил отсрочить ограничения на деятельность Huawei
Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайcкой компании на территории США.
Обновлено вчера в 23:45
Хоккей
«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии
«Сент-Луис Блюз» на своей арене потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в шестом матче финале Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:58
Общество
Составлен рейтинг самых полезных завтраков
Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено вчера в 05:51
Транспорт
Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту
«Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9—10 декабря 2019 года», — говорится в ответе на запрос агентства.
Обновлено в 03:07
Экономика
«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»
В феврале 2019 года был изменен устав организации, а в марте она сменила название на МКК "Второй шанс", при этом уставный капитал (10 тыс. руб.) и учредители не менялись.
Обновлено вчера в 18:57
Здоровье
Более 2,4 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита
Более 2,4 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, всего планируется привить более 3,1 млн человек.
Обновлено в 00:36
Общество
Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
В Ульяновске утонули двое египтян
Обновлено в 02:00
Кино
Стартует ХХХ открытый фестиваль «Кинотавр»
Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 14:51
Единоборства
Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье
В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции
На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
В США заявили о плачевном состоянии флота бомбардировщиков B-1B Lancer
Обновлено в 00:48
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.
Обновлено 08 июня в 15:20
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка
Отечественный режиссер Валерия Гай Германика снова беременна и ожидает появления на свет третьего ребенка.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Роструд запустил специальный раздел для трудоустройства граждан с большим опытом работы
Роструд на портале "Работа в России" запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет.
Обновлено в 02:07
Здоровье
Детско-взрослую поликлинику планируют ввести в эксплуатацию в Беговом районе осенью
Осенью текущего года в столичном районе Беговой планируют ввести в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства столицы.
Обновлено в 02:53
Интернет
«Яндекс» заверит аудиторию
Интернет-компания возобновит сотрудничество с Mediascope "Яндекс" согласился снова начать делиться с измерителем Mediascope данными о своей аудитории, которые не предоставлял последние полгода.
Обновлено вчера в 18:57
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2
В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.
Обновлено вчера в 10:57
Экономика
Пенсионным фондам насчитали ответственность
Поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах», касающиеся фидуциарной ответственности фондов, начали действовать с 18 марта 2018 года.
Обновлено вчера в 18:57
Экономика
Всемирный банк назвал риски для российской экономики
Ранее ВБ спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию
Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»
В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Технологии
В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю
В США готовят к первому полету секретный и потенциально революционный коммерческий самолет Celera 500L.
Обновлено вчера в 08:27
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
Столичное УФАС проверит рекламу билетов на концерт группы «Каста»
Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса продажи билетов Ponominalu.ru.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Сотрудницу «АЛРОСА» обвинили в хищении алмазов на 22 млн рублей
Сотрудница алмазодобывающей компании "АЛРОСА" и еще два человека задержаны с поличным при попытке хищения алмазов на 22 млн рублей, сообщает в понедельник ФСБ.
Обновлено в 03:12