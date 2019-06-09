Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»Российская газета 00:24

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра". О необычном происшествии написала местная газета Ilta-Sanomat. Этот случай произошел в воскресенье в Финском заливе.
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Финские пограничники приняли российскую яхту за трёхглавое чудовище

RT на русском02:03

Плавучий российский «Змей Горыныч» обескуражил финских пограничников

ТК Звездавчера в 18:05

Финские пограничники приняли яхту за «трехголового монстра» из России

Известиявчера в 23:03

Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

Вести.Ruвчера в 22:55

Финские пограничники приняли российскую яхту за «трехголового монстра»

РИА Новостивчера в 22:02

«Трехголовый монстр» из России удивил финских пограничников

Газета.Ruвчера в 23:48

Финские пограничники встретили в Финском заливе трёхголовое морское чудище. Змей Горыныч приплыл из России

Фонтанка.Рувчера в 10:44
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:21, Ашберн
Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Общество

Гороскоп на 10 июня: Тельцам звезды помогут в поиске единомышленников

Звезды помогут в поиске единомышленников, способных разделить ваши взгляды.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Белый дом предложил отсрочить ограничения на деятельность Huawei

Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайcкой компании на территории США.
Обновлено вчера в 23:45
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии

«Сент-Луис Блюз» на своей арене потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в шестом матче финале Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:58
Общество

Составлен рейтинг самых полезных завтраков

Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено вчера в 05:51
Транспорт

Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту

«Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9—10 декабря 2019 года», — говорится в ответе на запрос агентства.
Обновлено в 03:07
Экономика

«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»

В феврале 2019 года был изменен устав организации, а в марте она сменила название на МКК "Второй шанс", при этом уставный капитал (10 тыс. руб.) и учредители не менялись.
Обновлено вчера в 18:57
Здоровье

Более 2,4 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита

Более 2,4 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, всего планируется привить более 3,1 млн человек.
Обновлено в 00:36
Общество

Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат

Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

В Ульяновске утонули двое египтян

Обновлено в 02:00
Кино

Стартует ХХХ открытый фестиваль «Кинотавр»

Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 14:51
Единоборства

Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье

В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции

На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

В США заявили о плачевном состоянии флота бомбардировщиков B-1B Lancer

Обновлено в 00:48
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.
Обновлено 08 июня в 15:20
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

Отечественный режиссер Валерия Гай Германика снова беременна и ожидает появления на свет третьего ребенка.
Обновлено вчера в 12:27
Общество

Роструд запустил специальный раздел для трудоустройства граждан с большим опытом работы

Роструд на портале "Работа в России" запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет.
Обновлено в 02:07
Здоровье

Детско-взрослую поликлинику планируют ввести в эксплуатацию в Беговом районе осенью

Осенью текущего года в столичном районе Беговой планируют ввести в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства столицы.
Обновлено в 02:53
Интернет

«Яндекс» заверит аудиторию

Интернет-компания возобновит сотрудничество с Mediascope "Яндекс" согласился снова начать делиться с измерителем Mediascope данными о своей аудитории, которые не предоставлял последние полгода.
Обновлено вчера в 18:57
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2

В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.
Обновлено вчера в 10:57
Экономика

Пенсионным фондам насчитали ответственность

Поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах», касающиеся фидуциарной ответственности фондов, начали действовать с 18 марта 2018 года.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск

Обновлено в 03:00
Экономика

Всемирный банк назвал риски для российской экономики

Ранее ВБ спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:57
Общество

Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию

Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»

В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Технологии

В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю

В США готовят к первому полету секретный и потенциально революционный коммерческий самолет Celera 500L.
Обновлено вчера в 08:27
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Общество

Столичное УФАС проверит рекламу билетов на концерт группы «Каста»

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса продажи билетов Ponominalu.ru.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Сотрудницу «АЛРОСА» обвинили в хищении алмазов на 22 млн рублей

Сотрудница алмазодобывающей компании "АЛРОСА" и еще два человека задержаны с поличным при попытке хищения алмазов на 22 млн рублей, сообщает в понедельник ФСБ.
Обновлено в 03:12
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