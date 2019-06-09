Происшествия
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовищеВести.Ru вчера в 22:55
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище. Судно было замаскировано под древнерусскую ладью и направлялось на фестиваль в Осло. 9 июня береговая охрана Финляндии получила сигнал о неизвестном судне в Финском заливе.
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Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Политика
Intel и Qualcomm запретили сотрудникам контакты с Huawei
Intel и Qualcomm запретили сотрудникам говорить о технологиях и технических стандартах с коллегами из Huawei.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Экзитполы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, свидетельствуют данные экзитполов института "Общественное мнение".
Обновлено вчера в 14:05
Игры
Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett
Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено
«На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».
Обновлено вчера в 17:24
Армия и оружие
Источник сообщил о планах параллельной закупки Су-57 и Су-35
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил Денис Паслер
Долгие годы Олег Кожемяко удерживал статус самого "богатого" губернатора на Дальнем Востоке, однако в прошлом году с этой позиции его сместили новые главы его предыдущих субъектов – Сахалина и Приамурья.
Обновлено вчера в 20:27
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Гороскоп на 10 июня: Тельцам звезды помогут в поиске единомышленников
Звезды помогут в поиске единомышленников, способных разделить ваши взгляды.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Матвиенко предложила критерий оценки эффективности работы губернатора
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с газетой «Известия» рассказала, какой критерий следует ввести для оценки эффективности работы губернатора.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор
Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Обновлено вчера в 12:15
Здоровье
На Сахалине из-за вспышки острой кишечной инфекции закрыли детский сад
Детский сад «Черемушки» в Южно-Сахалинске закрылся на карантин в результате подтвердившихся случаев заболевания острой кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба городской администрации.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией
Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.
Обновлено вчера в 22:31
Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Общество
Почасовой график реализации нацпроектов составят власти Забайкалья
Власти Забайкалья в ближайшее время составят подробный график реализации нацпроектов.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 08:48
Здоровье
Капитальный ремонт начался в детском отделении поликлиники в Рыбачьем
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Назначен заместитель главы Челябинска по социальному развитию
Как ранее сообщал наш сайт, 6 июня стало известно, что заместитель главы Челябинска по социальным вопросам Игорь Лопаткин уходит со своего поста.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие
Более 650 человек погибло с начала боевых действий в Триполи
Уточняется, что с 4 апреля, когда начались столкновения, ранения получили 3547 человек, из них 126 — мирные жители.
Обновлено вчера в 22:17
Армия и оружие
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего
Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела со стороны противника на линии соприкосновения войск, заявило 9 июня Минобороны Азербайджана, обвинив Армению в провокации.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено вчера в 16:39
Хоккей
«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и перевел серию финала НХЛ в седьмой матч
У хозяев шайбу забросил Райан О'Райлли. "Брюинз" сравняли счет в серии до четырех побед - 3-3. Решающий матч пройдет в Бостоне 13 июня.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Два человека погибли во время протестов на Гаити
Обновлено вчера в 22:58
Кино
Путин поприветствовал участников и организаторов «Кинотавра»
Обновлено вчера в 13:22
Общество
В России резко ужесточили наказание за воровство электричества
С 9 июня в России вступили в силу поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП), предусматривающие ужесточение ответственности за незаконное подключение к электрическим сетям.
Обновлено вчера в 05:32
Экономика
Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики
Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Наступившая рабочая неделя станет короткой с дополнительным выходным в среду.
Обновлено вчера в 17:49