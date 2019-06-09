Происшествия

Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовищеВести.Ru вчера в 22:55

Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище. Судно было замаскировано под древнерусскую ладью и направлялось на фестиваль в Осло. 9 июня береговая охрана Финляндии получила сигнал о неизвестном судне в Финском заливе.
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Пограничники Финляндии приняли за монстра российскую яхту

News.ruвчера в 22:47

Финские пограничники приняли яхту за «трехголового монстра» из России

Известиявчера в 23:03

Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

Вести.Ruвчера в 22:55

«Трехголовый монстр» из России удивил финских пограничников

Газета.Ruвчера в 23:48

Финских пограничников поразил «трехголовый монстр» из России

РИА Новостивчера в 22:02

Плавучий российский «Змей Горыныч» обескуражил финских пограничников

ТК Звездавчера в 18:05

Финские пограничники встретили в Финском заливе трёхголовое морское чудище. Змей Горыныч приплыл из России

Фонтанка.Рувчера в 10:44
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Происшествия

Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Политика

Intel и Qualcomm запретили сотрудникам контакты с Huawei

Intel и Qualcomm запретили сотрудникам говорить о технологиях и технических стандартах с коллегами из Huawei.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Экзитполы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, свидетельствуют данные экзитполов института "Общественное мнение".
Обновлено вчера в 14:05
Игры

Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett

Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено

«На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».
Обновлено вчера в 17:24
Армия и оружие

Источник сообщил о планах параллельной закупки Су-57 и Су-35

Обновлено вчера в 23:17
Общество

Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил Денис Паслер

Долгие годы Олег Кожемяко удерживал статус самого "богатого" губернатора на Дальнем Востоке, однако в прошлом году с этой позиции его сместили новые главы его предыдущих субъектов – Сахалина и Приамурья.
Обновлено вчера в 20:27
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Гороскоп на 10 июня: Тельцам звезды помогут в поиске единомышленников

Звезды помогут в поиске единомышленников, способных разделить ваши взгляды.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Матвиенко предложила критерий оценки эффективности работы губернатора

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с газетой «Известия» рассказала, какой критерий следует ввести для оценки эффективности работы губернатора.
Обновлено вчера в 22:15
Общество

После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор

Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено вчера в 12:15
Здоровье

На Сахалине из-за вспышки острой кишечной инфекции закрыли детский сад

Детский сад «Черемушки» в Южно-Сахалинске закрылся на карантин в результате подтвердившихся случаев заболевания острой кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба городской администрации.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией

Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.
Обновлено вчера в 22:31
Автоспорт

Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Общество

Почасовой график реализации нацпроектов составят власти Забайкалья

Власти Забайкалья в ближайшее время составят подробный график реализации нацпроектов.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 08:48
Здоровье

Капитальный ремонт начался в детском отделении поликлиники в Рыбачьем

Обновлено вчера в 22:30
Общество

Назначен заместитель главы Челябинска по социальному развитию

Как ранее сообщал наш сайт, 6 июня стало известно, что заместитель главы Челябинска по социальным вопросам Игорь Лопаткин уходит со своего поста.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие

Более 650 человек погибло с начала боевых действий в Триполи

Уточняется, что с 4 апреля, когда начались столкновения, ранения получили 3547 человек, из них 126 — мирные жители.
Обновлено вчера в 22:17
Армия и оружие

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего

Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела со стороны противника на линии соприкосновения войск, заявило 9 июня Минобороны Азербайджана, обвинив Армению в провокации.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено вчера в 16:39
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и перевел серию финала НХЛ в седьмой матч

У хозяев шайбу забросил Райан О'Райлли. "Брюинз" сравняли счет в серии до четырех побед - 3-3. Решающий матч пройдет в Бостоне 13 июня.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

Два человека погибли во время протестов на Гаити

Обновлено вчера в 22:58
Кино

Путин поприветствовал участников и организаторов «Кинотавра»

Обновлено вчера в 13:22
Общество

В России резко ужесточили наказание за воровство электричества

С 9 июня в России вступили в силу поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП), предусматривающие ужесточение ответственности за незаконное подключение к электрическим сетям.
Обновлено вчера в 05:32
Экономика

Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики

Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 21:11
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Наступившая рабочая неделя станет короткой с дополнительным выходным в среду.
Обновлено вчера в 17:49
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