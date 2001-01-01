Экономика
Финская компания построит два судна для круизов по Арктике к 2022 годуТАСС 06:08
Финская компания Helsinki Shipyard Oy построит первое экспедиционное судно для арктических круизов по заказу компании "Водоходъ" в 2021 году, строительство второго будет завершено в 2022 году, соответствующее соглашение подписано в середине июня.
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