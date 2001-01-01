Финская компания построит два судна для круизов по Арктике к 2022 годуТАСС 06:08

с чего всё началось

Финская компания Helsinki Shipyard Oy построит первое экспедиционное судно для арктических круизов по заказу компании "Водоходъ" в 2021 году, строительство второго будет завершено в 2022 году, соответствующее соглашение подписано в середине июня.

Финская компания построит два судна для круизов по Арктике к 2022 году

Кино Умер режиссер Себастьян Аларкон Чилийский режиссер и сценарист Себастьян Аларкон ушел из жизни в возрасте 70 лет.

Происшествия Избирком МО «Екатерингофское» эвакуировали из-за угрозы теракта Сотрудников и посетителей избиркома МО «Екатерингофское» на Измайловском проспекте, 10, вывели на улицу из-за вероятности террористической угрозы.

Футбол Акинфеев не попал в стартовый состав на матч «Спартак» — ЦСКА Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев не включен в стартовый состав ЦСКА в матче кубка Париматч Премьер.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Происшествия Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.

Политика Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.

Армия и оружие Индийская армия срочно приобретет у России противотанковые ракеты Индия подписала соглашение с Россией о срочной поставке в страну противотанковых ракет для ударных вертолетов Ми-35.

Происшествия В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.

Здоровье Более 200 человек умерли в Австралии от гриппа 228 человек умерли от гриппа и более 100 тысяч заразились с начала года в Австралии.

Хоккей «Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.

Экономика Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков Рейды в Иркутской области не выявили фактов завышения цен на хлеб и другие продукты в районах паводка, передает ТАСС.

Армия и оружие Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России Кипр не может прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей или каких-либо других государств, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.

Происшествия В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе Два человека погибли, девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Аньхой, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Шоу-бизнес Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч 29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.

Шоу-бизнес Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.

Политика Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Армия и оружие Атомную подлодку «Омск» передали во флот после модернизации Модернизированный атомный подводный ракетный крейсер «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.

Шоу-бизнес Екатерина Климова устроила зажигательные танцы в день развода Третий брак 41-летней актрисы потерпел крах: в минувшую пятницу Екатерина Климова оформила развод с Гелой Месхи.

Происшествия Российские подростки погибли при обрушении заброшенного дома Собиравшие металлолом подростки залезли в дом, после чего на них обрушилась стена здания. Двое из троих погибли на месте, до приезда врачей.

Шоу-бизнес Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.