Экономика

Финская компания построит два судна для круизов по Арктике к 2022 годуТАСС 06:08

Финская компания Helsinki Shipyard Oy построит первое экспедиционное судно для арктических круизов по заказу компании "Водоходъ" в 2021 году, строительство второго будет завершено в 2022 году, соответствующее соглашение подписано в середине июня.
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В круиз к Арктике — новые суда начнут курсировать с 2021 года

Красная весна07:32

Финская компания построит два судна для круизов по Арктике к 2022 году

ТАСС06:08
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Российская судоходная компания, оператор речных круизов и туристический оператор. Компания находится в тройке крупнейших компаний консолидированного российского рынка речных круизов.
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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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