Экономика
Финская компания построит два судна для круизов по Арктике к 2022 годуТАСС 06:08
Финская компания Helsinki Shipyard Oy построит первое экспедиционное судно для арктических круизов по заказу компании "Водоходъ" в 2021 году, строительство второго будет завершено в 2022 году, соответствующее соглашение подписано в середине июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:11, Вашингтон
Футбол
Зимой Евгений Савин может перейти в «Шеффилд»
Президент "Шеффилда": "Зимой хотим подписать с Савиным полноценный контракт"
Обновлено в 04:13
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом
Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено 28 июня в 09:19
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено в 06:14
Общество
На реках в Иркутской области ожидается подъем уровня воды
На реке Уда у населенного пункта Октябрьский Нижнеудинского района вода поднимется до отметки 700-750 см при критической норме 570 см. На реке Оке у села Усть-Када продолжится подъем уровня воды до отметок 580-640 см, при критическом – 600см.
Обновлено в 05:00
Футбол
Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»
«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Технологии
Грузинские ученые обнаружили уникальную надпись на стенах храма X века
Уникальную надпись на древнегрузинском языке, датируемую X веком, обнаружили грузинские археологи на стенах церкви Кочало в Лагодехском заповеднике (край Кахети).
Обновлено в 07:19
Политика
Кремль увидел взаимность Трампа в усилиях по нормализации отношений
Во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Кремль впервые увидел «взаимность» в действиях американского президента.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Жену Цеповяза задержали за вымогательство
Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
Обновлено в 06:17
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
Общество
Уровень воды в Тулуне медленно снижается
В Иркутской области уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун понизился на 10 сантиметров — до 13,38 метра.
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Потасовка с участием пресс-секретаря Трампа попала на видео
Обновлено в 08:07
Политика
Оппозиционные кандидаты проведут в Москве День подписи
На Цветном бульваре столицы пройдет День подписи, где оппозиционные кандидаты в Мосгордуму будут собирать подписи в поддержку своего выдвижения.
Обновлено вчера в 17:31
Общество
Названы российские регионы с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ
Минимальные суммы за услуги ЖКХ в прошлом году коммунальщики предъявили жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Обновлено вчера в 23:01
Спорт
Загитова показала фото в японском платье
В рамках шоу в Японии Dreams On Ice Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами.
Обновлено в 06:21
Наука
Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»
Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Авто
Составлен рейтинг культовых моделей «АвтоВАЗа»
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Умерла актриса Евгения Дембская
Народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Израильские военные задержали палестинского министра
Израильские военные задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми.
Обновлено в 05:36
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче
Обновлено в 06:21
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено вчера в 14:16
Общество
В МЧС назвали причину паводка в Иркутской области
Сложная паводковая обстановка в Иркутской области возникла из-за того, что проливные дожди совпали с таянием снегов в горах Восточного Саяна.
Обновлено в 06:21
Политика
Трамп на саммите G20 подшутил над задумавшимся саудовским принцем
Небольшую шутку сыграл с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом президент США Дональд Трамп 29 июня во время встречи «большой двадцатки» в Осаке.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Филарет назвал Епифания сыном покойного митрополита Чокалюка
Патриарх Православной церкви Украины Филарет выступил с заявлением, что его оппонент митрополит Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.
Обновлено в 06:03
Политика
В Госдуме оценили желания Франции отдать 20 патрульных катеров Украине
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал намерение Франции отдать украинской стороны 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.
Обновлено в 04:54
Общество
Супруга эмира Дубая сбежала с детьми в Германию
Супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.
Обновлено вчера в 04:37